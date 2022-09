Magaly Medina y su mensaje a Cachaza tras ruptura con Rafael Cardozo: “Hay un mundo por delante”. | Magaly Tv: La firme.

Cachaza y Rafael Cardozo terminaron su relación sentimental después de haber estado durante 11 años juntos. Este tema fue comentado por Magaly Medina y no dudó en solidarizarse con la brasileña, quien durante años esperó casarse con el exchico reality.

Asimismo, al ver que la modelo se encontraba bastante cabizbaja, la ‘Urraca’ no dudó en enviarle un consejo, indicando que no debería de pensar mucho en la ruptura, sino en todas las cosas que puede hacer ahora.

“Ahora ella dice que no quiere decir nada porque se está tomando un tiempo para resolverlo. No te tomes mucho tiempo Cachaza porque la vida es una, cada minuto, cada día, cuenta muchísimo”, comentó.

De otro lado, Magaly Medina señaló que Rafael Cardozo ha demostrado que no se encuentra lo suficientemente enamorado de Cachaza, pues se demoró 10 años para pedirle la mano de manera oficial.

“Ese hombre ya demostró que no es que no se quiera casar, lo que pasa, y eso tienen que entender muchas mujeres, cuando un hombre se demora en dar el anillo, no quiere comprometerse, no quiere hablar de boda, lo que pasa es que no se quiere casar, pero contigo, que es diferente”, señaló.

En ese sentido, la ‘Urraca’ comentó que normalmente un hombre cuando se quiere casar no lo piensa tanto, además dio varios ejemplos para dejar en claro su posición sobre este tema en particular.

“Te apuesto que si aparece alguien, y ha pasado, y se da, están 11, 12 años con una mujer, nunca se casaron, pelean, terminan, conocen a alguien y a los seis meses se están casando. Entonces no era la persona que este hombre sentía que tenía que comprometerse, así que eso suele pasar”, añadió.

Magaly Medina se encuentra de vacaciones. (Foto: Instagram)

Magaly Medina considera que se burlaron de Cachaza

La polémica periodista mencionó que ahora Cachaza deberá ponerse a pensar qué es lo que quiere hacer de su vida sentimental tras haber perdido 11 años al lado de Rafael Cardozo.

“11 años es como para ponerse a meditar ahora hacia dónde diriges tus pasos, hay un mundo por delante. Qué tal tolerancia que tenía Cachaza, porque él desde el 2015 que le preguntaban cuándo se casaba”, comentó.

Asimismo, Magaly Medina señaló que ella lo consideraría como una burla esperar 11 años a que un hombre quiera casarse con ella. “Yo lo consideraría eso una burla, una toma de pelo, una mecida de esas grandes. Los tiempos no están como para que uno sea el juguete de ningún hombre”, sentenció.

