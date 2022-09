Janet Barboza llama ‘reina de ATV’ a Andrea Llosa y manda indirecta a Magaly Medina

Janet Barboza llama ‘reina de ATV’ a Andrea Llosa y ningunea a Magaly Medina. (YouTube)

Andrea Llosa y Magaly Medina se han visto envueltas involuntariamente en un enfrentamiento mediático por quién de las dos hace más rating. En los últimos días, ambas figuras del espectáculo peruano se han pronunciado al respecto defendiendo cada una las cifras que logran de lunes a viernes en su horario estelar.

Todo comenzó cuando Rodrigo González aseguró que la figura de ATV le deja un buen ‘colchón’ a la popular ‘Urraca’ con su programa ‘Andrea’. Recordemos que, ante de emitirse ‘Magaly TV La Firme’ se vive cada noche las dramáticas historias de las personas que llegan al set de Llosa para pedir ayuda y terminan con una prueba de ADN.

El conductor de ‘Amor y Fuego’ no dudó en llamar ‘reina de la televisión’ a Andrea Llosa y esto no pasó desapercibido para Janet Barboza, quien se tomó unos segundos para respaldar las palabras del popular ‘peluchín’ y, hasta, le envió una indirecta a Magaly Medina.

Este 29 de setiembre, en el programa ‘América Hoy’ se recordó la participación de algunas figuras de la farándula en los años que ‘El Gran Show’ estuvo al aire. Andrea Llosa fue una de las concursantes que demostró sus dotes de baile y fue la oportunidad perfecta para que Janet Barboza la nombrara como la ‘reina de ATV’.

“Una cosa que tenemos que tener en claro es que Andrea Llosa y Aldo Olcese no bailan, pero de que es la reina de su canal, es la ‘reina’. Deja dos dígitos y luego lo bajan a 7, o sea, deja colchón”, expresó desatando las risas entre sus compañeros.

Por otro lado, Ethel Pozo prefirió no seguir con el tema y solo se animó a enviarle saludos a la presentadora de ‘nunca Más’. “¿Qué haces hablando de colchón?. Un beso para Andrea Llosa que es maravillosa. Sí me acuerdo mucho de ella”.

Janet Barboza resaltó el rating que hace Andrea Llosa con su programa en ATV de lunes a viernes. (Captura)

Cabe mencionar que, para las cámaras de ‘Amor y Fuego’, Andrea Llosa aseguró que no tiene ningún problemas con Magaly Medina. “Esto no es una monarquía, no existen ni reinas en la televisión ni nada, pero yo no tengo ningún problema con ella, la verdad, o sea ni la veo, como ves trabajo aquí en Barranco (...) Es poco elegante hablar de cifras, yo creo que el público quiere buen contenido, creo que las cifras los maneja los ejecutivos del canal, nosotros los que trabajamos en tele sabemos de cifras, pero al público le importa es un buen contenido que es para lo que nosotros chambeamos, entonces hablar de cifras es poco elegante”.

Andrea Llosa no se considera ninguna reina

En conversación con el magazine de Willax TV, Andrea Llosa sostuvo que no hay una reina en la televisión peruana, es más, ella piensa que usar esta palabra para referirse a una persona es una ‘huachafería’, a la cual pidió no ser incluida.

“No hay reinados, escúchame es una huachafería y la verdad ¿Por qué estoy metida en esto? No sé como terminamos aquí. Creo que todos hacemos un esfuerzo grande, la competencia en realidad está... yo compito con otro canales... pero no competimos con las personas del mismo canal”, acotó.

“Hay que entender que en esto de la televisión no hay reinados, en esto de la televisión... un día estás arriba otro día estás abajo, es una chamba de día a día. Estamos enfocados en ‘Andrea’, en ‘Nunca más’, en nuestras conferencias de mujeres poderosas”, añadió.

Andrea Llosa responde fuerte y claro a Magaly Medina: “Es poco elegante hablar de cifras”. | Willax Tv.

SEGUIR LEYENDO