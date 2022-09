Magaly Medina critica a Paula Arias por trabajar con Eduardo Rabanal: “¿Dónde está su empoderamiento?”

Magaly Medina critica a Paula Arias por trabajar con Eduardo Rabanal | Magaly TV: La Firme

Magaly Medina se pronunció ante las recientes declaraciones de Paula Arias sobre su vínculo con Eduardo Rabanal. Como se recuerda, la pareja terminó su relación sentimental de una manera abrupta luego de haberse comprometido en matrimonio, sin embargo están nuevamente juntos trabajando.

Ante ello, la ‘Urraca’ recordó que la líder de Son Tentación le dedicaba indirectas en las redes sociales, pero que ahora ha admitido que tiene un cariño por su expareja. Por su parte el futbolista ha decidido marcar distancia y no abrió la posibilidad de retomar el romance.

“Ella salía en TikTok cantando temas de desamor de despecho y luego lo vemos juntos, pero niegan que tenga algo. Eduardo Rabanal ha puesto el parche, cuando le han preguntado ha dicho que no (volvería con ella) que es una maravillosa mujer, pero por educación ha dicho que no descarta nada. Ella dice hay sentimiento, no lo voy a negar”, comentó al inicio Medina.

Seguido la conductora de espectáculos señaló que Eduardo Rabanal se habría quedado sin trabajo, y es que desde marzo de este año no se le ha visto jugar. Anteriormente, era parte del equipo Carlos Stein, pero por su desempleo se habría unido a la salsera

Magaly Medina critica a Paula Arias. (Instagram)

“El otro dice que Paula es una mujer 100 puntos, que podría volverse a enamorar, eso dice Eduardo Rabanal el exjugador de fútbol, porque desde el 12 de marzo no lo hemos visto en ningún equipo. Creo que el futbol lo ha abandonado a Rabanal, porque estaba en Carlos Stein, equipo de Chiclayo y desde marzo no está en ningún equipo, ahora nos enteramos por Paula que pertenece como socio a su productora, que ella le ha dado chamba, le ha dado empleo”, dijo riendo Medina.

Tras ello, se dirigió a la líder de Son Tentación y le recordó que fue el deportista quien la dejó tras comprometerse. Incluso, cuestionó la razón por la que querría tenerlo cerca pese a todo lo que han vivido.

“Yo digo, si este hombre te dejó con anillo y todo y luego vuelve desempleado. Entonces ella le ofrece un empleo a su lado, ¿dónde está el empoderamiento de Paula?, líder de una orquesta, de una de las orquestas más importantes del medio. ¿Por qué necesita estar mendigándole amor a un tipo? Si tú ya no quieres nada con él ¿para qué tenerlo cerca? Y reconociendo que tiene sentimientos por él”, aclaró Magaly.

Finalmente, criticó el discurso de la salsera en sus conciertos. Y es que las letras de sus canciones muestran a las mujeres empoderadas y sobre los hombres, una situación que, para la conductora de ATV, no cumple en su vida personal. “Ella no es fiel a su discurso, tiene un discurso para su salsa, y ahora lo tiene ahí, como contratado, como empleado. Dice que lo tiene como socio, ella no necesita socio. Qué pena me da, Paula Arias me caía bien, me gustaba su performance en el escenario, buena cantante, gran orquesta”, finalizó.

