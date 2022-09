Álvaro Paz de la Barra está en conversaciones con ‘El Gran Show’, aseguró Janet Barboza

Janet Barboza asegura que Álvaro Paz de la Barra sí estará en 'El Gran Show'. | América TV

Janet Barboza sorprendió al decir que tiene las pruebas para asegurar que Álvaro Paz de la Barra sí estará en ‘El Gran Show’. Como se recuerda, se han especulado varios nombres, entre ellos el del abogado, esposo de de Sofía Franco. La conductora de ‘América Hoy’ señaló que su afirmación es con conocimiento de causa.

El nombre de Álvaro Paz de la Barra no es el único que se vocea, también está el de Sofía Franco y Jamila Dahabreh, modelo que aseguró haber tenido una relación sentimental con el exburgomaestre.

“Yo lo sé, soy muy buena fuente, habría un acercamiento entre Álvaro Paz de la Barra y la productora de GV. Habría un acercamiento y tengo pruebas, así que no me amenacen, por favor. Álvaro Paz sí tendría un acercamiento con GV para estar este sábado en la pista de ‘El Gran Show’”, indicó Janet Barboza bastante firme.

Incluso, se refirió al acercamiento que tendrían Sofía Franco y Jamila Dahabreh con la producción de Gisela Valcárcel. Según la popular ‘rulitos’, las rubias se verían las caras en el espacio de América TV.

Janet Barboza asegura que Álvaro Paz de la Barra sí estará en 'El Gran Show'.

Sofía Franco y Jamia Dhabreh

Como se sabe, ambas se han visto enfrentadas por Álvaro Paz de la Barra. Hace unos meses, la chica Tulum declaró que había tenido un romance con el abogado, pese a que aún seguía casado con la conductora radial.

“Me pidió arrodillado para estar conmigo en la playa con pétalos”, contó Jamila en aquella ocasión a Magaly TV La Firme. “Él me presentó a su familia y yo a mi hija, que eso es lo que me molesta. Su entorno me decía que conmigo se iba a volver a enamorar y que estaba bien, entonces creí en él porque no me mostraba lo contrario. Nunca peleábamos. Siempre nos lucíamos públicamente porque no nos escondíamos”, acotó la rubia, quien señaló que el divorcio entre Álvaro y Sofía no se ha dado aún porque ella había puesto algunas ‘condiciones económicas’ para firmar el documento.

Ante ello, Sofía Franco no se quedó callada y calificó de desafortunado el comentario de Dahabreh. ”Que desafortunado el comentario. Ese es un tema que nadie le ha dado una autorización, ni Álvaro ni yo, en hacer un comentario sin saber las cosas. Yo tengo un matrimonio, todavía, no nos hemos divorciado, es un paso que pronto lo vamos a dar. Todo el mundo lo espera, nos verán divorciados pronto”, indicó.

SEGUIR LEYENDO