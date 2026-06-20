Lucciana Pérez se cobró revancha ante Nadia Podoroska y avanzó a semifinales en el W35 de San Gregorio II

La tenista peruana Lucciana Pérez se cobró revancha ante Nadia Podoroska en los cuartos de final del W35 de San Gregorio II. Crédito: ATPerú.

Lucciana Pérez tuvo una jornada perfecta en Italia. La mejor tenista peruana de la actualidad en la modalidad de singles logró una valiosa victoria sobre la argentina Nadia Podoroska para clasificar a las semifinales del W35 de San Gregorio II, resultado que además significó una esperada revancha deportiva luego de la dolorosa derrota sufrida apenas una semana atrás en la final del torneo anterior.

La peruana, tercera cabeza de serie del certamen y ubicada en el puesto 372 del ranking WTA, derrotó a Podoroska (780°) por 6-4, 2-6 y 6-0 en un encuentro que se extendió durante dos horas y 25 minutos. El triunfo tuvo un sabor especial no solo por el nivel exhibido por la nacional, sino también por el contexto en el que se produjo.

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El último fin de semana, ambas jugadoras se habían enfrentado en la final del W35 de San Gregorio I. En aquella oportunidad, la experimentada argentina se quedó con el título tras imponerse en tres sets en un partido sumamente disputado que terminó definiéndose en un dramático tie-break. La derrota dejó una sensación amarga para Pérez, quien había estado muy cerca de conquistar uno de los trofeos más importantes de su carrera profesional.

Lucciana Pérez regresa al circuito profesional.

Sin embargo, la peruana encontró rápidamente la oportunidad de revancha y no la desaprovechó. Desde el inicio del encuentro mostró una actitud agresiva y una gran determinación para competir de igual a igual frente a una rival que supo ubicarse dentro del top 40 mundial y que alcanzó las semifinales de Roland Garros en 2020.

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El primer set fue equilibrado, pero Pérez consiguió marcar diferencias en los momentos decisivos para imponerse por 6-4. En el segundo parcial, Podoroska reaccionó y elevó considerablemente su nivel para llevarse la manga por 6-2, obligando a definir el pase a semifinales en un tercer set.

Fue entonces cuando apareció la mejor versión de la peruana. Con una combinación de solidez desde el fondo de la cancha, consistencia en los intercambios y una notable fortaleza mental, Pérez dominó completamente el tramo final del encuentro. La limeña de 21 años no concedió un solo game y cerró el partido con un contundente 6-0 que reflejó la superioridad mostrada en el desenlace del compromiso.

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Gracias a esta victoria, Lucciana avanzó a las semifinales del torneo y quedó a solo dos triunfos de levantar el título. Su siguiente rival será la letona Beatrise Zeltina (#529 WTA), a quien enfrentará este sábado en busca de acceder a su segunda final consecutiva en el circuito ITF.

Lucciana Pérez accedió a sus segundas semifinales al hilo. Crédito: Instagram FPT.

Segunda final del 2026

La destacada actuación de Pérez no se limitó a la modalidad de singles. Horas después de asegurar su presencia entre las cuatro mejores del torneo, la peruana también celebró en dobles y clasificó a su segunda final de la temporada 2026, confirmando uno de los mejores momentos de su carrera.

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Junto a la italiana Miriana Tona (342° WTA en dobles), la tenista nacional derrotó con autoridad a la pareja conformada por Sofía Rocchetti y Beatrice Ricci por 6-3 y 6-2. El triunfo les permitió instalarse en el partido decisivo del certamen y acercarse a la conquista de un nuevo trofeo.

Además, esta campaña tendrá una recompensa adicional para la peruana. A partir del lunes 29 de junio, Lucciana Pérez se convertirá oficialmente en la nueva número uno del Perú en dobles, un reconocimiento al crecimiento sostenido que viene mostrando durante los últimos meses.

La número uno del tenis universitario ha ratificado su compromiso con el profesionalismo y señaló que apunta a escalar en el ranking ATP y a disputar las clasificaciones de los Grand Slam. Crédito: YouTube El Saber del Deporte.

El sábado será una jornada exigente para la tenista nacional. Primero disputará su semifinal de singles frente a Zeltina con la ilusión de alcanzar una nueva final individual. Más tarde, volverá a la cancha para luchar por su primer título de la temporada en dobles.

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