Perú Deportes

Lucciana Pérez se cobró revancha ante Nadia Podoroska y avanzó a semifinales en el W35 de San Gregorio II

La tenista peruana firmó una actuación descollante en una jornada ideal donde también se instaló en su primera final de la temporada en la modalidad de dobles

Guardar
Google icon
La tenista peruana Lucciana Pérez se cobró revancha ante Nadia Podoroska en los cuartos de final del W35 de San Gregorio II. Crédito: ATPerú.

Lucciana Pérez tuvo una jornada perfecta en Italia. La mejor tenista peruana de la actualidad en la modalidad de singles logró una valiosa victoria sobre la argentina Nadia Podoroska para clasificar a las semifinales del W35 de San Gregorio II, resultado que además significó una esperada revancha deportiva luego de la dolorosa derrota sufrida apenas una semana atrás en la final del torneo anterior.

La peruana, tercera cabeza de serie del certamen y ubicada en el puesto 372 del ranking WTA, derrotó a Podoroska (780°) por 6-4, 2-6 y 6-0 en un encuentro que se extendió durante dos horas y 25 minutos. El triunfo tuvo un sabor especial no solo por el nivel exhibido por la nacional, sino también por el contexto en el que se produjo.

PUBLICIDAD

El último fin de semana, ambas jugadoras se habían enfrentado en la final del W35 de San Gregorio I. En aquella oportunidad, la experimentada argentina se quedó con el título tras imponerse en tres sets en un partido sumamente disputado que terminó definiéndose en un dramático tie-break. La derrota dejó una sensación amarga para Pérez, quien había estado muy cerca de conquistar uno de los trofeos más importantes de su carrera profesional.

Lucciana Pérez regresa al circuito profesional.
Lucciana Pérez regresa al circuito profesional.

Sin embargo, la peruana encontró rápidamente la oportunidad de revancha y no la desaprovechó. Desde el inicio del encuentro mostró una actitud agresiva y una gran determinación para competir de igual a igual frente a una rival que supo ubicarse dentro del top 40 mundial y que alcanzó las semifinales de Roland Garros en 2020.

PUBLICIDAD

El primer set fue equilibrado, pero Pérez consiguió marcar diferencias en los momentos decisivos para imponerse por 6-4. En el segundo parcial, Podoroska reaccionó y elevó considerablemente su nivel para llevarse la manga por 6-2, obligando a definir el pase a semifinales en un tercer set.

Fue entonces cuando apareció la mejor versión de la peruana. Con una combinación de solidez desde el fondo de la cancha, consistencia en los intercambios y una notable fortaleza mental, Pérez dominó completamente el tramo final del encuentro. La limeña de 21 años no concedió un solo game y cerró el partido con un contundente 6-0 que reflejó la superioridad mostrada en el desenlace del compromiso.

Gracias a esta victoria, Lucciana avanzó a las semifinales del torneo y quedó a solo dos triunfos de levantar el título. Su siguiente rival será la letona Beatrise Zeltina (#529 WTA), a quien enfrentará este sábado en busca de acceder a su segunda final consecutiva en el circuito ITF.

Lucciana Pérez accedió a sus segundas semifinales al hilo. Crédito: Instagram FPT.
Lucciana Pérez accedió a sus segundas semifinales al hilo. Crédito: Instagram FPT.

Segunda final del 2026

La destacada actuación de Pérez no se limitó a la modalidad de singles. Horas después de asegurar su presencia entre las cuatro mejores del torneo, la peruana también celebró en dobles y clasificó a su segunda final de la temporada 2026, confirmando uno de los mejores momentos de su carrera.

Junto a la italiana Miriana Tona (342° WTA en dobles), la tenista nacional derrotó con autoridad a la pareja conformada por Sofía Rocchetti y Beatrice Ricci por 6-3 y 6-2. El triunfo les permitió instalarse en el partido decisivo del certamen y acercarse a la conquista de un nuevo trofeo.

Además, esta campaña tendrá una recompensa adicional para la peruana. A partir del lunes 29 de junio, Lucciana Pérez se convertirá oficialmente en la nueva número uno del Perú en dobles, un reconocimiento al crecimiento sostenido que viene mostrando durante los últimos meses.

La número uno del tenis universitario ha ratificado su compromiso con el profesionalismo y señaló que apunta a escalar en el ranking ATP y a disputar las clasificaciones de los Grand Slam. Crédito: YouTube El Saber del Deporte.

El sábado será una jornada exigente para la tenista nacional. Primero disputará su semifinal de singles frente a Zeltina con la ilusión de alcanzar una nueva final individual. Más tarde, volverá a la cancha para luchar por su primer título de la temporada en dobles.

Temas Relacionados

Lucciana PérezNadia PodoroskaW35 de San Gregorio IITenis peruanoperu-deportes

Más Noticias

Antonio García Pye contestó si Raúl Ruidíaz regresará a Universitario tras la llegada de Gianluca Lapadula a Perú: “Hay que esperar”

El director deportivo de la ‘U’ se refirió a la posibilidad de la ‘Pulga’ vuelva al club de cara al Torneo Clausura 2026

Antonio García Pye contestó si Raúl Ruidíaz regresará a Universitario tras la llegada de Gianluca Lapadula a Perú: “Hay que esperar”

Partidos del Mundial 2026, hoy viernes 19 de junio: fixture, horarios, canales TV y resultados en vivo

Estados Unidos se enfrentó a Australia. Marruecos chocó con Escocia. Brasil se medirá ante Haití. Paraguay se jugará la vida ante Turquía

Partidos del Mundial 2026, hoy viernes 19 de junio: fixture, horarios, canales TV y resultados en vivo

¿A qué hora juega Paraguay vs Turquía HOY?: partido por la fecha 2 del Grupo D en el Mundial 2026

Las dos selecciones perdieron en su debut, por lo que están obligadas a conseguir un triunfo para seguir soñando con la clasificación a la siguiente ronda. Conoce los horarios de este cotejo

¿A qué hora juega Paraguay vs Turquía HOY?: partido por la fecha 2 del Grupo D en el Mundial 2026

Se definió si Pablo Guede continuará o no en Alianza Lima tras confirmarse nuevo dueño del club

También se conoció si Franco Navarro y su hijo seguirán al mando de la parte directiva tras la salida de Fernando Cabada

Se definió si Pablo Guede continuará o no en Alianza Lima tras confirmarse nuevo dueño del club

Turquía vs Paraguay EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 2 del Grupo D en el Mundial 2026

El Levi’s Stadium de Santa Clara albergará un encuentro clave entre turcos y paraguayos, que perdieron en el debut, por lo que dejarán la vida en la cancha. Sigue las incidencias

Turquía vs Paraguay EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 2 del Grupo D en el Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Juntos por el Perú admite ante el JNE que cree que hubo “fraude” en 2.398 mesas, pero no tiene prueba de ello

Juntos por el Perú admite ante el JNE que cree que hubo “fraude” en 2.398 mesas, pero no tiene prueba de ello

ONPE termina conteo de votos al Congreso: Conoce la lista de los virtuales senadores y cuántos votos recibieron

Resultados ONPE al 99% EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en histórica definición electoral en Perú

Keiko Fujimori: “Esperemos que el resultado final salga pronto, hay decisiones que tomar, equipos que conformar”

Rafael López Aliaga comunica vía carta notarial al JNE que no asumirá como senador

ENTRETENIMIENTO

El Gran Combo regresa al Gran Teatro Nacional: fecha y preventa para ver a ‘La Universidad de la Salsa’

El Gran Combo regresa al Gran Teatro Nacional: fecha y preventa para ver a ‘La Universidad de la Salsa’

Susy Díaz se molestó con Carlos Cacho y abandonó la entrevista en vivo: “No me gusta escuchar cosas negativas”

‘Cri Cri’ difunde audio de supuesto reportero de Magaly Medina y sugiere que lo “sembraron”

Natalie Vértiz fue agredida en la calle tras pelea de Yaco Eskenazi con un taxista: “Le cayó en el pelo”

Maluma revive su experiencia en 'Combate' con Nicola Porcella: "Me pasaron unas cosas, que yo dije: 'Dios mío'"

DEPORTES

Antonio García Pye contestó si Raúl Ruidíaz regresará a Universitario tras la llegada de Gianluca Lapadula a Perú: “Hay que esperar”

Antonio García Pye contestó si Raúl Ruidíaz regresará a Universitario tras la llegada de Gianluca Lapadula a Perú: “Hay que esperar”

Turquía vs Paraguay EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 2 del Grupo D en el Mundial 2026

Partidos del Mundial 2026, hoy viernes 19 de junio: fixture, horarios, canales TV y resultados en vivo

¿A qué hora juega Paraguay vs Turquía HOY?: partido por la fecha 2 del Grupo D en el Mundial 2026

Se definió si Pablo Guede continuará o no en Alianza Lima tras confirmarse nuevo dueño del club