Derrota para Roberto Sánchez: JNE rechaza pedido de Juntos por el Perú para anular actas en Lima y el extranjero

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resolvió 32 expedientes de apelación relacionados con la segunda vuelta presidencial de las Elecciones Generales 2026. La mayoría de los recursos, que buscaban la nulidad de mesas de sufragio, fueron declarados infundados. | JNE TV

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) rechazó los recursos de apelación presentados por Juntos por el Perú, con los que la organización política buscaba anular los resultados de mesas de sufragio en Lima y en el extranjero correspondientes a la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026. La decisión representa un revés para el candidato presidencial Roberto Sánchez, quien había denunciado presuntas irregularidades durante el proceso electoral.

Durante una audiencia pública virtual, el pleno del máximo órgano electoral resolvió 32 recursos de apelación relacionados con solicitudes de nulidad de mesas de votación y actas observadas. En el caso de los pedidos que involucraban a Lima Metropolitana y a mesas de sufragio de peruanos residentes en el exterior, el sentido del voto fue declarar infundadas las apelaciones.

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Con este pronunciamiento, el JNE confirmó lo resuelto previamente por los Jurados Electorales Especiales (JEE) respecto a las solicitudes de nulidad promovidas por la agrupación política. Al tratarse de resoluciones emitidas en segunda y última instancia, ya no existe posibilidad de presentar nuevas apelaciones sobre estos casos.

JNE rechaza pedido de Juntos por el Perú para anular actas en Lima y el extranjero. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/JNE)

JNE desestima apelaciones

Entre los expedientes revisados figuraban los recursos que buscaban dejar sin efecto los resultados de más de 1.700 mesas de sufragio en Lima Metropolitana y 647 mesas correspondientes a peruanos residentes en el extranjero. Estas solicitudes habían sido presentadas por Juntos por el Perú como parte de sus cuestionamientos al proceso electoral.

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Asimismo, el pleno evaluó apelaciones relacionadas con actas observadas provenientes de distintas circunscripciones del país y del extranjero. De acuerdo con el sentido del voto publicado por el organismo electoral, la mayoría de estos recursos también fueron declarados infundados.

Solo dos expedientes vinculados a Europa registraron un resultado distinto. Uno de ellos quedó pendiente de resolución, mientras que otro fue declarado fundado en parte, según la información difundida por el Jurado Nacional de Elecciones al término de la audiencia pública.

JNE declaró infundado el pedido de anulación de actas por parte de Juntos por el Perú. (Foto: X/@LuiguiTorres23)

Desición del JNE

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones informó que, de los 32 expedientes revisados durante la audiencia pública del viernes 19 de junio, 27 apelaciones relacionadas con actas electorales observadas fueron declaradas infundadas. Además, un recurso vinculado a un acta observada de Europa fue declarado fundado en parte, otro quedó pendiente de votación y un expediente fue retirado tras dejarse sin efecto la vista de la causa en días previos.

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El organismo electoral también señaló que las resoluciones con los fundamentos de cada decisión serán publicadas en los próximos días a través de su portal institucional. Asimismo, recordó que las audiencias fueron transmitidas en vivo mediante sus plataformas digitales como parte de las medidas de transparencia y que los pronunciamientos emitidos por el Pleno constituyen la última y definitiva instancia dentro del procedimiento electoral.

JNE desestima pedido de Juntos por el Perú para anular actas en Lima y el extranjero. (Foto: JNE)

Proceso electoral entra en su etapa final

Las decisiones adoptadas por el JNE forman parte de la etapa final de revisión de controversias derivadas de la segunda vuelta presidencial. Conforme a la legislación electoral, el organismo resuelve en última instancia los recursos de apelación presentados contra las resoluciones emitidas por los Jurados Electorales Especiales (JEE).

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El Jurado Nacional de Elecciones informó que el detalle de cada expediente y las resoluciones correspondientes serán publicados a través de su plataforma institucional, donde también se difunden las audiencias públicas y el sentido del voto de los magistrados para garantizar la transparencia del proceso.

Con la resolución de estos recursos, el organismo electoral continúa avanzando hacia la conclusión del proceso de la segunda vuelta presidencial. Asimismo, el presidente del JNE informó que el lunes 22 de junio quedaría concluida la revisión de las actas electorales pendientes. Una vez culminada esa etapa, el organismo continuará con el cronograma previsto para la proclamación de los resultados definitivos de la segunda vuelta presidencial.

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Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se encuentran en un empacte técnico, según conteo de la ONPE. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)