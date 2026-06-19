Keiko Fujimori: “Esperemos que el resultado final salga pronto, hay decisiones que tomar, equipos que conformar”

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, afirmó que su agrupación continúa a la espera de la proclamación oficial de los resultados electorales. Ello debido a que, de confirmarse que ganaría los comicios, tendría que empezar a conformar su equipo de trabajo.
La candidata reconoció que la diferencia de votos a favor de Fuerza Popular ha crecido respecto a proyecciones anteriores, lo que, dice, le genera “muy buena expectativa”. Ante la consulta sobre los plazos del proceso y el aparente intento de Juntos por el Perú de dilatar la proclamación, Fujimori dijo: “Esperamos que el resultado final salga pronto, porque hay muchas decisiones por tomar. Hay equipos que tenemos que armar de confirmarse este resultado”.
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Y agregó: “Seguimos esperando el resultado del escrutinio final y serán los organismos electorales quienes den el resultado final, y por supuesto que será respetado por nosotros y esperemos también por el contrincante”.
Fujimori precisó que el trabajo de su equipo ya no se concentra en los personeros de mesa, sino en la labor de los personeros legales en los Jurados Electorales Especiales y el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones.
“Estamos haciendo el seguimiento ya no al trabajo de los personeros de mesa, sino al trabajo que se está viendo a través de las audiencias públicas en los jurados especiales, de nuestros personeros legales. Con la misma calma y prudencia de todos estos días, seguimos esperando”, declaró la candidata ante la prensa.
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La urgencia, explicó, se vincula a dos problemas que el próximo gobierno deberá atender de inmediato: el tema de la delincuencia y la criminalidad, y la posible llegada del fenómeno del Niño. “Y ahí es donde también tenemos que ponerle mucho énfasis en todo el trabajo de prevención”, señaló la postulante presidencial.
Reconformaría comisión de gracias presidenciales
Sobre los pedidos de indulto a Pedro Castillo o Alejandro Toledo, Keiko Fujimori sostuvo que “toda solicitud de indulto humanitario tiene que llevarse a cabo de acuerdo a ley”.
“En nuestro país no va a haber ni persecución ni privilegios. Cualquier pedido de indulto humanitario tiene que evaluarse respetando la dignidad de la persona y evaluarse caso a caso la situación médica en la que se encuentre”, sostuvo. Anunció que se reconformaría una comisión para analizar los indultos y gracias presidenciales, integrada por personas “lejos de tintes políticos”.
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Ante la pregunta específica sobre la prófuga expremier Betssy Chávez, asilada en la embajada de México, Fujimori manifestó su postura personal para que enfrente a la justicia, aunque reservó la decisión formal para las futuras autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores.
“He sido siempre muy crítica de las personas que no afrontan la justicia. En mi caso siempre he dado la cara y mi recomendación primero como persona es que los políticos afronten la justicia y que den la cara”, afirmó. Agregó que la decisión final deberá contemplar las opiniones de quien asuma la cancillería y los principios del derecho internacional.
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Finalmente, Keiko Fujimori se pronunció sobre las marchas anunciadas para este viernes. Indicó que el derecho a al protesta está garantizado, pero pidió a la ciudadanía no dejarse llevar por “narrativas”.
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