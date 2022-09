El ingenioso dibujo que usó el director de ‘El Gran Show’ para burlarse del último peinado de Gisela Valcárcel

Producción de 'El Gran Show' se burla del peinado de Gisela Valcárcel. | Instagram

Gisela Valcárcel usó su cuenta de Instagram para exponer la burla de un miembro de su producción de ‘El Gran Show’. José Ignacio Cateriano, director artístico del programa, no dudó en dibujar a la conductora de TV con una gran cola, recordando el peinado que usó la rubia en la final de ‘La Gran Estrella’. Ante ello, la presentadora no dudó en grabarlo y, fiel a su estilo, pedirle explicaciones.

En el video se ve a Gisela Valcárcel señalando un dibujo que hizo su director artístico. “Estamos viendo mi posición en el escenario, José Ignacio, no me puedes dibujar con cola, por qué a todos les dibujas así, como bolitas, y a mi me dibujas con cola, en serio ya nadie me respeta”, señaló la animadora ante la risa de su compañero.

“Bueno, ahí está Gisela, y ya verán lo que luzco este sábado, ya verán”, acotó Gisela Valcárcel.

Sin embargo, este no fue su primer video anunciando el look que usará próximamente. En la red social también se puede ver a la conductora de TV con el peinado que usó en ‘La Gran Estrella’, cuya descripción causa expectativa entre sus fans.

“Un peinado que ha puesto a hablar a muchos. Y este sábado... ¿imaginan lo que se viene?”, se puede leer en la historia de Instagram. ¿A qué se refiere? ¿A otro estrambótico peinado para este sábado 1 de octubre?

Gisela Valcárcel pide explicaciones a su director artístico por dibujarla.

Como se recuerda, ‘El Gran Show’ regresa el 1 de octubre y ya son muchos los nombres los que se especulan, entre ellos tenemos a Olenka Zimmerman, Ethel Pozo, Facundo González, Melissa Paredes y más.

Es precisamente el nombre de Melissa Paredes el que ha sorprendido al público, pues significaría el regreso de la actriz a la televisión. La conductora de televisión no aparece en pantalla desde que, en el 2021, el programa de Magaly Medina expuso su ampay con el bailarín Anthony Aranda, cuando ella aún estaba casada con el futbolista Rodrigo Cuba.

Hasta el momento, la modelo no se ha pronunciado. Sin embargo, en una última entrevista con Infobae, expresó su deseo de regresar nuevamente a la TV para ejercer lo que más le gusta, la actuación y la conducción. Este sería un primer paso para mostrar nuevamente su talen to.

“Ya es demasiado y esperemos que la gente que sigue hablando del tema (el ampay) pare. Es hora de avanzar. Yo quisiera enfocarme en lo mío y hacer lo que a mí me gusta, lo que siempre he hecho en realidad. Lo que he hecho en televisión, redes, la actuación, sería lindo volver a lo de siempre y dejar este tema a un lado. Lamentablemente pasó, se dio. El pasado no se borra, pero a seguir adelante”, indicó Melissa Paredes hace unos meses.

