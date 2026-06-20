El Gran Combo regresa al Gran Teatro Nacional: fecha y preventa para ver a ‘La Universidad de la Salsa’. IG

El Gran Combo de Puerto Rico confirmó su regreso a Lima “a pedido del público” con un concierto en el Gran Teatro Nacional. La presentación está programada para el viernes 18 de septiembre y contará con una preventa de entradas a través de Teleticket.

La legendaria agrupación salsera, conocida mundialmente como “La Universidad de la Salsa”, vuelve al país tras una gira internacional y luego de presentaciones previas en el mismo recinto, que —según la organización— agotaron localidades en apenas cuatro horas.

Pie de foto: El Gran Combo regresa al Gran Teatro Nacional tras funciones anteriores que agotaron entradas en pocas horas, según la organización.

Fecha, lugar y preventa: cuándo y cómo comprar entradas

El concierto será el viernes 18 de septiembre en el Gran Teatro Nacional, un formato que propone una experiencia más cercana y cuidada para escuchar a una de las orquestas más influyentes de la salsa.

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La preventa de entradas se realizará del martes 23 al viernes 26 de junio, a través de Teleticket, con 20% de descuento pagando con cualquier medio de pago, de acuerdo con el anuncio.

Pie de foto: La preventa por Teleticket será del 23 al 26 de junio con 20% de descuento, según el anuncio oficial.

Un regreso “a pedido del público” y con poder de convocatoria en Lima

El anuncio remarca que la orquesta vuelve por insistencia de sus seguidores. En Perú, El Gran Combo mantiene una conexión histórica con el público salsero y, según la organización, sus últimas presentaciones en el Gran Teatro Nacional confirmaron esa vigencia: las entradas se terminaron rápidamente y el show volvió a instalarse como uno de los eventos tropicales más esperados del año.

La agrupación llega en un momento especial: además de repasar su repertorio clásico, el concierto también se proyecta como un tributo a su fundador, Rafael Ithier, a quien el comunicado menciona con un mensaje directo sobre el vínculo con el país.

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El repertorio: los clásicos que prometen sonar en el Gran Teatro Nacional

El concierto incluirá un recorrido por los temas que consolidaron a El Gran Combo como una referencia del género. En el anuncio se mencionan canciones emblemáticas como:

“ Me Liberé ”

“ Trampolín ”

“ Brujería ”

“ Un Verano en Nueva York ”

“ Timbalero ”

“ Azuquita Pa’l Café ”

“La Fiesta de Pilito”

La lista se presenta como una selección de éxitos que marcaron generaciones y que suelen ser parte del repertorio central de la orquesta en sus presentaciones internacionales.

El Gran Combo regresa al Gran Teatro Nacional: fecha y preventa para ver a ‘La Universidad de la Salsa’.

El mensaje de la orquesta: homenaje a Rafael Ithier y vínculo con el Perú

En el comunicado, los integrantes subrayaron el lugar del Perú en su historia y recordaron a Rafael Ithier con una frase que apunta a la memoria y al agradecimiento.

“Perú forma parte de la historia de El Gran Combo de Puerto Rico. Don Rafael Ithier, quien hoy descansa en paz, siempre nos recordaba el enorme cariño que sentía por este país”, señalaron.

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La orquesta añadió que este concierto funciona como homenaje a su legado y, a la vez, como reconocimiento a la audiencia local: “Este concierto es un homenaje a su legado, pero también a la música peruana y a un público exigente y conocedor de los buenos ritmos”, indicaron.

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