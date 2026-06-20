Oleajes anómalos golpearán el litoral peruano durante el Día del Padre, advierte la Marina de Guerra

Las olas llegaron alcanzar los 7 metros durante el maretazo que se registró en Piura. - Crédito: Difusión

La Marina de Guerra del Perú (MGP), a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), emitió una advertencia sobre la presencia de oleajes anómalos de hasta fuerte intensidad a lo largo del litoral peruano, inclusive durante el Día del Padre.

Según el Aviso Especial de Oleaje N.º 24-26, el fenómeno se extenderá desde el domingo 21 hasta el viernes 26 de junio, generando condiciones peligrosas para quienes planeen acudir a las playas o realizar actividades marítimas en las regiones costeras.

El reporte técnico detalla que en el litoral norte, desde Tumbes hasta Salaverry, el oleaje ligero se hará presente desde la mañana del lunes 22, incrementando a moderado en la tarde del martes y disminuyendo nuevamente el miércoles 24.

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En el litoral centro, la llegada del oleaje ligero se registrará desde la mañana del lunes, subiendo a moderado en la madrugada del martes y regresando a ligero durante la tarde del miércoles.

En el tramo sur, desde Chancay hasta San Juan de Marcona, se prevén variaciones más abruptas: el oleaje ligero comenzará la tarde del domingo, aumentando a moderado el lunes por la mañana, intensificándose a fuerte por la noche y descendiendo gradualmente a partir del martes.

La DHN precisó que las zonas más expuestas serán aquellas con playas abiertas o semi-abiertas, donde el impacto de las olas podría ser mayor. Por ello, las autoridades instan a los ciudadanos y visitantes a mantenerse informados y evitar exponerse a situaciones de riesgo.

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El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomendó a las autoridades regionales y locales orientar a la población sobre las medidas de protección necesarias, sugiriendo suspender actividades portuarias y de pesca, asegurar embarcaciones, evitar deportes acuáticos y retirar campamentos cercanos a la franja costera durante el periodo de alerta.

En tanto, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que monitorea permanentemente los departamentos del litoral en coordinación con las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres y la DHN, a fin de mantener informadas a las autoridades y a la población sobre la evolución del fenómeno.

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Efectos en los mercados y el abastecimiento

Como consecuencia de los oleajes anómalos que se registran desde hace unas semanas, los mercados de Lima registraron un notable incremento en el precio de diversas especies de pescado.

Comerciantes del mercado José Santos Chocano reportaron que el kilo de bonito pasó de costar S/ 6 a venderse entre S/ 11 y S/ 11,50, mientras que el jurel alcanzó los S/ 14 en algunos puestos. Los vendedores atribuyen el alza a la reducción del abastecimiento por las condiciones del mar, lo que limita la pesca y encarece el producto.

Una vendedora explicó que el bonito al por mayor se comercializa actualmente a S/ 9 el kilo, cuando antes se conseguía entre S/ 3 y S/ 4. Además, la merluza, que solía costar S/ 10, ahora puede llegar hasta S/ 27 el kilo, y la corvina alcanza valores de hasta S/ 35 en algunos mercados limeños. Muchos consumidores optan por comprar menos cantidad o prescindir del pescado, afectando la economía familiar, especialmente en hogares numerosos.

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