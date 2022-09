Ethel Pozo regresó a ‘América Hoy’ y Janet Barboza manda indirecta: “Todos han hecho rating con tu boda”

Ethel Pozo regresa a ‘América Hoy’ después de culminar su luna de miel con Julián Alexander.

Entre bombos y platillos, Ethel Pozo regresó este lunes 19 de septiembre a ‘América Hoy’, después de culminar su luna de miel con Julián Alexander. Muy emocionada, la conductora de TV llegó bronceada y contando que muchos la están llamado señora desde ahora. Asimismo, confesó que se ha aumentado 2 kilos y medio.

“Ahora todo el mundo me llama señora, señora. El portero, hasta la chica de venta”, indicó Ethel Pozo, quien llegó al set con un vestido con tonos plateados y azules.

Sus compañeros no dudaron en saludarla en medio de bromas y gran emoción. Sin embargo, fue Janet Barboza quien aprovechó para hacer un comentario sobre su boda con Julián Alexander, realizado el sábado 10 de septiembre.

La popular ‘rulitos’ indicó que todos los programas habían hecho rating hablando de su boda, una clara indirecta a Magaly Medina, su gran enemiga televisiva. Como se recuerda, el espacio de la popular Urraca tocó el tema en algunas oportunidades. Sin embargo, no es el único espacio que se ha referido a la mencionada celebración, también lo hizo ‘Amor y Fuego’.

“Todos los programas de televisión nacional, todos, han hecho rating y contenido con tu boda”, señaló Janet Barboza entre risas.

En otro momento, Ethel Pozo también se refirió a la actitud que tuvo Janet Barboza en la celebración, pues llegó a la reunión con su trípode. La hija de Gisela Valcárcel confesó que este objeto arruinó muchas de sus fotos, por lo que tuvo que eliminar varias postales.

“Acuérdate que un mes antes yo te dije que iba a llevar un trípode, no es un palito selfie, modernícense, es la última modernidad. Es un estabilizador, yo quería registrar todo. En mi parte decía, Janet Barboza y compañía, esta fue mi compañía”, indicó Janet Barboza ante la risa de sus compañeros.

Los conductores recordaron lo vivido en esta ceremonia, tal como lo hicieron la semana anterior. Sin embargo, esta vez con una de las protagonistas, quien se animó a responder las preguntas indiscretas de la producción.

Ethel Pozo disfrutó de su luna de miel en playas caribeñas. | Instagram

Brunella Horna quiso dar de beber a Julián Alexander

Ethel Pozo se sometió a varias preguntas tras su regreso a ‘América Hoy’. Una de ellas fue: “Es mito o verdad que tienes material exclusivo en tu celular, pero no lo publicarás porque dejarían muy mal parada a Brunella Horna”.

“Es verdad”, respondió la conductora de TV. La rubia de inmediato le pidió mesura en lo que vaya a contar: “Mi mamá está viendo el programa, mi futuro esposo también”.

“Es que tú estabas muy feliz por nosotros y tomando tus traguitos. Parte de la culpa que Brunella se haya puesto tan pilas es de papá Armando, que le decía ‘¿otro mojito? ¿otro mojito?’ y no la dejaba parar”, contó Ethel.

“Yo también te he tenido que parar la mano porque ¿te acuerdas lo que le hiciste a mi esposo? Le pusiste la botella así, de pico en la boca y te he tenido que agarrar y decir ‘no’. Brunella ¿te acuerdas?”, acotó entre risas.

“Ay no, pero es que yo quería que Julián esté feliz... eso no me acordaba”, contestó Horna. “Estaba feliz Brunella, no tenía que estar tomando de pico el Whisky”, le refutó la recién casada.

