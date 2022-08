Sofía Franco no descarta retomar su relación con Álvaro Paz de la Barra: “Nos hemos tomado un tiempo”

Sofía Franco no descarta retomar su relación con Álvaro Paz de la Barra. | América Tv.

Sofía Franco se enlazó con el programa ‘En Boca de Todos’, desde México, para hablar sobre las recientes declaraciones de Jamila Dahabreh, quien señaló que tuvo una relación formal con Álvaro Paz de la Barra cuando el alcalde de La Molina recién se había separado de la exconductora de televisión.

La presentadora indicó que no sabía nada de la relación entre la influencer y su todavía esposo, señalando que ella no se encuentra de acuerdo con las recientes revelaciones de la modelo, pues no solo expuso la vida privada de ambos, sino también la de su hija.

En otro momento, Sofía Franco contó que desde hace un tiempo se ha vuelto consejera de Álvaro Paz de la Barra, causando sorpresa entre los conductores de ‘En Boca de Todos’, quienes le consultaron si seguía el pie su trámite de divorcio.

“Eso en su momento también lo comenté, es un proceso y no como un palabra cliché, sino es un proceso de nosotros para sanar nuestras heridas como pareja, esto que nos pasó lamentablemente fue desafortunado, sin embargo esto lo hemos superado . Ahora tenemos ese diálogo y confianza para volver a creer en nosotros, en que él me apoye también”, añadió.

Asimismo, la exconductora de televisión señaló que ella ya le dijo a su aún esposo que le incomoda mucho enterarse que se encuentra involucrado en diferentes escándalos, esto pese a que tiene como objetivo convertirse en una figura política.

“No me motiva esos comentarios y titulares que salen en los medios cuando estoy aquí en México. Yo le he jalado las orejas a Álvaro y le he dicho que se cuide porque yo quiero tranquilidad , así como él me hace caso y yo soy mayor, entonces él está reflexionando”, indicó.

Sofía Franco considera que la infidelidad se puede perdonar dependiendo de cada persona. (Foto: Captura)

¿Podrían retomar su relación de pareja?

Luego de escuchar las palabras de Sofía Franco, uno de los panelistas del programa le consultó si existía la posibilidad de que ellos en un futuro no muy lejano puedan retomar su relación sentimental.

Lejos de negarlo, la exconductora dejó abierta la posibilidad de que entre ellos vuelva a nacer el amor, especialmente porque Álvaro Paz de la Barra en su momento hizo un esfuerzo para que volvieran.

“ Yo no voy a hablar de nosotros, donde he visto un nuevo Álvaro, donde él ha hecho su mayor esfuerzo por retomar la relación , sin embargo, nos hemos tomado un tiempo y bueno, yo no lo voy a justificar, él sabrá las cosas que hace bien, él igual está pendiente que uno no se sienta mal”, añadió.

Para finalizar, Sofía Franco indicó que siempre le dice al alcalde de La Molina que tenga mucho cuidado con lo que hace en lugares públicos. “Le digo que tenga más cuidado porque luego está en boca de todos y él también sus sueños, tiene metas que cumplir y tiene que enfocarse, entonces ahora hay que esperar que se mantenga firme”, sentenció.

