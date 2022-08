Sofía Franco y Jamila Dahabreh: Las declaraciones más polémicas que se dijeron esta semana

Sofía Franco y Jamila Dahabreh enfrentadas. (Instagram)

Inició la guerra entre dos mujeres que alguna vez compartieron su vida con el político Álvaro Paz de la Barra. Sofía Franco y Jamila Dahabreh no dejan de enviarse dardos a través de los medios de comunicación porque ninguna quiere quedar mal o como mentirosa.

Una salió a defenderse para que no la dejen como una relación fugaz y la otra no quiere quedar como interesada y tampoco que hablen sobre los acuerdos privados que tienen con su aún esposo antes de iniciar el proceso de divorcio.

Todo empieza cuando Jamila contó en el programa de Magaly Medina, el pasado 18 de agosto, que había tenido una relación en secreto con el exalcalde de La Molina. La influencer indicó que había tenido un romance de varios meses y que conoció al exburgomaestre cuando estaba separado de Sofía.

Inclusive le mostró mensajes y fotos a la presentadora de ATV, donde se dedicaban tiernas palabras y evidenciaba una relación formal. Además, comentó en vivo que Álvaro le pidió ser su pareja, preparándole una cena romántica en una playa limeña.

“Me pidió arrodillado para estar conmigo en la playa con pétalos (...) Él me presentó a su familia y yo a mi hija, que eso es lo que me molesta. Nunca peleábamos. Siempre nos lucíamos públicamente porque no nos escondíamos”, dijo esa noche en el set del programa.

Jamila Dahabreh confirma romance con Álvaro Paz de la Barra y cuenta detalles en vivo de su relación. (ATV)

La periodista de ATV le consultó porque había regresado con él por segunda vez, si el año pasado se distanció de ella para regresar con su esposa Sofía Franco. Ella comentó que la razón fue porque Paz de la Barra le prometió que se iba a divorciar de la exconductora de América Televisión.

Sin embargo, aún no se podían iniciar los papeles del divorcio porque la expresentadora de televisión tenía ciertas “exigencias” antes de separarse formalmente. Inclusive, señaló que “faltaba una casa” para terminar con su relación legal, aparte de más pedidos que habría solicitado.

Sofía Franco se molestó

Estas declaraciones enfadaron totalmente a Sofia Franco y contó a un diario local que era del “mal gusto” que Jamila estuviera hablando del patrimonio de aún tiene con su esposo Paz de la Barra.

“Me parece de mal gusto opinar del patrimonio de una pareja de esposos. Es algo que, como familia, nos compete conversar a nosotros. Son 10 años de matrimonio y así llore y patalee, el divorcio se dará en el momento que toque”, contó al diario Trome.

Jamila le contestó por Instagram

La modelo no se quedó tranquila y usó sus redes sociales para defenderse de Sofía Franco. En su historia de Instagram público un mensaje contundente, le recordó el episodio de violencia que vivió junto al burgomaestre en marzo del 2021.

Además, de terminar detenida en la comisaria de La Molina porque su aún esposo la denunció por violencia física. Asimismo, Álvaro acusó a Sofía de tener problemas con las drogas, el alcohol y los juegos de casino.

“Yo no lloro ni pataleo, la que patea y da golpes eres tú, estimada”, dijo Dahabreh en una historia de su plataforma digital.

Jamila Dahabreh usó su Instagram para responder a Sofía Franco

Sofía arremetió contra Jamila en ‘Boca de Todos’

Sofía Franco se comunicó con el programa ‘En Boca de Todos’ mediante una videollamada, ya que se encuentra trabajando como actriz en México, para responderle fuerte y claro a Jamila e indicó que ella no era la autorizada para hablar del patrimonio de su hijo y del que tiene con su aún esposo Paz de la Barra.

“ Ese es un tema que nadie le ha dado una autorización, ni Álvaro ni yo, en hacer un comentario sin saber las cosas. Yo tengo un matrimonio, todavía, no nos hemos divorciado, es un paso que pronto lo vamos a dar. Todo el mundo lo espera, nos verán divorciados pronto”, acto la rubia desde tierras charras.

Sofía Franco responde a Jamila Dahabreh por hablar de las condiciones de su divorcio. (América TV)

“Si sigue hablando de mí, la voy a denunciar”

Por otro lado, “Sofi”comentó de manera eufórica que si la modelo seguía mencionando su nombre y la de su hijo, se verá obligada a tomar medidas legales contra ella.

“Que se respete y respete a su familia, a su hija. Que no involucre mediáticamente a los chicos. Mi tema personal, mis temas legales, no tienes nada que opinar. Que esto no llegue a mayores, a una carta notarial… No se trata de perder dinero ni tiempo. No estoy para tirar mi tiempo”, enfatizó la rubia.

Jamila: “A mí nadie me va a decir que tengo que decir”

Sin embargo, Jamila Dahabreh tampoco se quedó callada y declaró para un reportero de Magaly Medina, en su reciente programa de espectáculos. La popular “Chica Tulum” indicó que ella podía salir hablar cuando desee porque es algo que sucedió en su vida.

“Yo tengo derecho a hablar de un capítulo que pasó en mi vida y de aclarar las cosas, a mí nadie me va a decir que, qué puedo hablar y qué no. Yo estoy hablando de todas las cosas que sé, que podría hacerlo y no lo hago”, resaltó.

Asimismo, la empresaria dio a entender que Sofía Franco y el político en realidad no se llevarían tan bien como ellos lo quieren hacer creer. “Hay muchas cosas que a veces quieren hacer creer a las personas, hacer como que todo está bien, todo está muy bien”, advirtió.

Jamila Dahabreh responde las recientes declaraciones de Sofía Franco. | Magaly Tv: La firme

Explica por qué le presentó a su hija

Sobre el tema de los menores de edad, la modelo indicó que tomó la decisión de presentar su hija a Álvaro Paz de la Barra debido a que él le aseguró que ellos tenían una relación seria.

“¿Por qué le presenté a mi hija? Ojo, es porque él quería pasar mucho tiempo conmigo y yo soy muy pegada a mi hija, entonces él me decía, es una relación seria”, explicó.

Para finalizar, Dahabreh afirmó que no cree que Álvaro Paz de la Barra y Sofía Franco retomen su relación sentimental, especialmente porque ella sabe temas que no han sido ventilados públicamente.

“La verdad no lo creo, no lo creo porque, como te digo, yo sé muchas cosas que no las puedo decir, o sea, y definitivamente creo que cuando ya una persona ha estado con varias personas, porque terminó contigo, no creo que eso sea amor” , manifestó.

SEGUIR LEYENDO