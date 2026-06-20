Antonio García Pye contestó si Raúl Ruidíaz regresará a Universitario tras la llegada de Gianluca Lapadula a Perú: “Hay que esperar”

El directivo de Universitario habló luego de recibir a Gianluca Lapadula en el aeropuerto. Créditos: Raúl Chávez / X.

Antonio García Pye dialogó con la prensa tras recibir a Gianluca Lapadula en el aeropuerto. El director deportivo de Universitario de Deportes acaparó la atención mediática, ya que el club se mantiene como uno de los principales actores en el actual mercado de pases.

García Pye se refirió no solo a la inminente incorporación de Lapadula, quien está a punto de convertirse en el fichaje más destacado del club, sino también al posible regreso de Raúl Ruidíaz para el Torneo Clausura, tema de gran interés entre los hinchas.

Consultado sobre si la llegada de Lapadula cerraba definitivamente la posibilidad del retorno de Ruidíaz, García Pye respondió: “No puedo yo cerrar capítulos que ni siquiera están abiertos. Hay que esperar con calma”, señaló ante los periodistas.

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El directivo destacó su aprecio por Ruidíaz, a quien calificó como un jugador admirable y una gran persona. “Sería lindo que pueda estar”, añadió.

Sin embargo, insistió en que el posible regreso del delantero no depende únicamente de su voluntad o de la del propio jugador: “No depende solamente de dos voluntades, sino de varias. Hay que entender y tener paciencia”.

Antonio García Pye contestó si Raúl Ruidíaz regresará a Universitario tras la llegada de Gianluca Lapadula a Perú.