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Resultados del Gana Diario de este viernes 19 de junio: todos los números ganadores del último sorteo

¿Se rompió el pozo millonario este viernes? Verifique si se convirtió en el afortunado ganador del último sorteo

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Gana Diario realiza un sorteo diario, de lunes a domingo. (Infobae/Jovani Pérez)
Gana Diario realiza un sorteo diario, de lunes a domingo. (Infobae/Jovani Pérez)

La Tinka, la compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú, compartió los ganadores del más reciente sorteo de la lotería de Gana Diario. Descubra si consiguió alguno de los premios millonarios.

Fecha del sorteo: viernes 19 de junio de 2026

Número del sorteo: 4617

Resultados: 24, 09, 33, 23, 19

A qué hora se juega Gana Diario

Gana Diario celebra un sorteo cada día, de lunes a domingo.

Los resultados se dan a conocer después de las 20:30 horas.

Hasta cuándo puedes reclamar tu premio

Como cada #undefined, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Como cada #undefined, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recuerda que tienes hasta 30 días, a partir del día siguiente del sorteo, para reclamar tu premio, si éste es mayor a los 5.000 soles y menor al millón de soles.

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Si el monto ganado supera el millón de soles, el lapso para ir por el dinero aumenta hasta 90 días. Mientras que en el caso de que tu premio sea menor a los 5.000 soles, tienes hasta 180 días para hacerte de él.

Como cada viernes, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Como cada viernes, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué plazo tengo para reclamar un premio en Gana Diario si gano?

El periodo para reclamar un premio en Gana Diario en Perú depende del monto ganado:

Premios menores o iguales a S/ 5,000: tienes hasta 180 días calendario desde la fecha del sorteo para reclamarlo.

Premios mayores a S/ 5,000 y menores a S/ 1,000,000: el plazo es de 30 días calendario para cobrar el premio.

Premios mayores o iguales a S/ 1,000,000: se deben reclamar en la oficina principal de Intralot en Lima, con un plazo máximo de 90 días calendario.

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Estos plazos se cuentan desde la fecha del sorteo y es necesario presentar el boleto ganador original y DNI para el reclamo.

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