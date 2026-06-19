Juntos por el Perú admite ante el JNE que cree que hubo “fraude” en 2.398 mesas, pero no tiene prueba de ello

Abogados del partido de Roberto Sánchez reconoció que consideran que hubo fraude en mesas de Lima y Estados Unidos. Video: JNE

Juntos por el Perú reconoció ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que buscan la nulidad de 2.398 mesas de sufragio de Lima y Estados Unidos por un supuesto “fraude”. Sin embargo, también admitieron que no tienen prueba de ello, sino que lo infieren a partir de supuestas irregularidades.

Los abogados del partido de Roberto Sánchez, Roy Mendoza y Marco Zevallos, reiteraron los argumentos por los que piden la nulidad de 1.751 mesas en Lima y 647 de Estados Unidos. Estos son la supuesta repetición de patrones de votos a favor de Fuerza Popular y el cambio de los lineamientos de votación para el extranjero.

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No obstante, el punto más interesante de la audiencia fue la etapa de preguntas de los magistrados. Por ejemplo, sobre las mesas en Lima, el magistrado Gunther Gonzáles Barrón preguntó a Juntos por el Perú cuál es la causal por la que piden la nulidad de mesas. Tras una repregunta, Roy Mendoza admitió que la causal es “el fraude que supone graves irregularidades”.

La imagen muestra a Roy Mendoza, abogado de Juntos por el Perú, durante una audiencia virtual del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sobre una apelación de nulidad electoral de una mesa de sufragio en Miami, Estados Unidos.

“¿Y quiénes son los autores de ese fraude? Porque el fraude no se podría cometer solo. ¿Quiénes son los autores?”, preguntó Gonzáles. Mendoza no contestó la pregunta, sino que dijo que se trata de una “hipótesis” y que “a partir de los informes de fiscalización podríamos de repente esclarecer el panorama”. “Se requiere mayores elementos que estamos seguros que con la actuación de oficio del Jurado Nacional de Elecciones podría determinarse o desestimarse”, agregó.

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La magistrada Martha Maisch Molina fue directa y preguntó si se había presentado algún medio probatorio, a lo que el abogado de Juntos por el Perú reconoció nuevamente que “no”, que lo que se presentó fue un “padrón estadístico”.

Mesas de EE. UU.

Lo mismo sucedió cuando se debatió la nulidad de 647 mesas de Estados Unidos. El magistrado Gonzáles Barrón preguntó si la causa del pedido era nuevamente el fraude. Roy Mendoza dijo que “en efecto es el tema del fraude”.

Mendoza insistió en que el cambio de los lineamientos “trasgrede la transparencia real de los resultados en las mesas de votación”. También cuestionó que supuestamente no se haya remitido el material electoral en valijas diplomáticas.

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Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Foto: JNE

“Usted me habla de un marco normativo modificado. No me dice en concreto cómo ha ocurrido el fraude que usted está imputando”, increpó el magistrado Gonzáles Barrón. Mendoza indicó que el JNE podría recabar de oficio informes de fiscalización.

Otro punto de debate fue qué entiende Juntos por el Perú como una valija diplomática. Según Marco Zevallos, debido a que no se usaron valijas diplomáticas se habría roto la cadena de custodia del material electoral.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, que la Convención de Viena define una valija diplomática es “sellada por el organismo consular” y que no hay una “forma específica”.

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Habla Fuerza Popular

Los abogados de Fuerza Popular solicitaron al JNE que confirmen las resoluciones que declararon improcedentes los pedidos de Juntos por el Perú para anular 2.398 mesas de Lima y Estados Unidos.

Edward Levano dijo que lo que se pretende es “presentar recursos con la única finalidad de dilatar el proceso. Dilatar, pese a que ya existe resultados evidentes”. Su colega afirmó que “lo que acá se está haciendo es negarse a aceptar un resultado que ha sido expresado en las mesas de sufragio“. “Por eso que el medio impugnatorio está bien rechazada”, dijo.