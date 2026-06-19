Susy Díaz se molestó con Carlos Cacho y abandonó la entrevista en vivo: “No me gusta escuchar cosas negativas”

Susy Díaz se molestó con Carlos Cacho y abandonó la entrevista en vivo. YouTube: Show.pe

Susy Díaz protagonizó un momento inesperado durante su participación en el pódcast Showpe, conducido por Carlos Cacho. La exvedette y excongresista se molestó en plena conversación, se levantó de su asiento y abandonó el set, al considerar que el tema se estaba yendo hacia “cosas negativas” de su vida.

La escena se viralizó por la reacción tajante de Susy y por la disculpa pública de Cacho, quien aseguró que desconocía que la mención de un nombre podía incomodarla.

La conversación que se quebró: “Curandero, no brujo”

La entrevista transcurría con normalidad hasta que Cacho hizo un comentario que Susy corrigió al instante. “Pero tú le rezas al santo y al brujo también”, lanzó el conductor.

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Susy lo interrumpió para marcar la diferencia: “Curandero, no brujo”. Y repitió: “Curandero. Curandero. Una cosa es curandero, que te cura de enfermedades…”.

Cacho se rió y continuó la conversación con un tono ligero. Sin embargo, el ambiente cambió cuando el conductor mencionó al ‘Huachano’.

Susy Díaz protagonizó un tenso momento en el pódcast Showpe al incomodarse por preguntas de Carlos Cacho sobre Walter Obregón, conocido como el ‘Huachano’. YouTube: Show.pe

La mención del ‘Huachano’ y el momento exacto en que Susy se fue

Luego de la aclaración, Cacho soltó: “Un abrazo para mi amigo el guachano, al que quiero tanto. ¿Qué es el guachano, ah?”.

La reacción de Susy fue inmediata. En lugar de seguir el tema, anunció que se iba: “Bueno, ya pasó una hora, me voy. Porque si vamos a hablar cosas negativas de cosas…”.

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Cacho intentó bajarle el tono: “Era tu brother”. Pero Susy insistió en que no quería permanecer en una entrevista enfocada en episodios incómodos.

“No, no, no, no, no. A mí no me gusta estar sentada en un sitio que habla de cosas negativas. Tengo sesenta y tres años”, respondió antes de levantarse.

Pie de foto: Susy Díaz se levantó y anunció que se iba cuando Carlos Cacho mencionó al ‘Huachano’. YouTube: Show.pe

“Así me paguen, no salgo”: el reclamo y el límite de Susy Díaz

Mientras Cacho intentaba disculparse y frenarla, Susy dejó en claro que para ella el enfoque era un problema de fondo. “Yo soy así, por eso no salgo a ningún sitio, así me paguen. Así me paguen, no salgo a ningún sitio”, afirmó.

El conductor insistió en que no sabía que había una historia sensible detrás del nombre que mencionó. “Yo pensé… no sabía yo la historia. No sabía, perdóname”, le dijo.

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Pero Susy cortó la conversación y recordó otro detalle: el tiempo. “No, no, no, discúlpame. Ya pasó la hora de, que me dijeron acá”, expresó.

Fue entonces cuando soltó la frase con la que se despidió: “Justo siete y siete. Ya, chao”.

La reacción de Carlos Cacho en cámara: “Qué mal me siento”

Con Susy fuera del set, Cacho se quedó hablando a cámara y lamentó lo ocurrido. “Ay, Susi Díaz, no la entendemos. Pero bueno. Nuestra Susi Díaz, tan querida, creo que dije o mencioné un nombre que no le gustó, que no le agradó”, señaló.

Luego reiteró su disculpa: “Yo lo lamento, no era mi intención. Te digo acá, Susy, acá en cámaras, que no era mi intención que te ofusques, que te sientas incómoda. Yo no sabía que tenías un tema con el guachano”.

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Cerró con un reconocimiento de culpa por no medir el impacto del tema: “Estábamos teniendo una conversación tan linda, tan agradable. Ay, qué mal me siento”.

El desenlace que sorprendió: Susy regresó y continuó la entrevista

Pese al momento de tensión, el episodio tuvo un giro posterior. Según lo difundido sobre la entrevista, minutos después de retirarse, Susy Díaz regresó al set y continuó con la conversación, dejando atrás el mal momento generado por la mención de Walter Obregón.

El hecho confirmó dos cosas: que la molestia fue real, pero también que Susy prefirió retomar el diálogo una vez bajó la tensión, sin prolongar el conflicto frente a cámaras.

Tras retirarse, Susy Díaz regresó al set y retomó la entrevista. YouTube: Show.pe