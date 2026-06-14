ONPE termina conteo de votos al Congreso: Conoce la lista de senadores y cuántos votos recibieron

Congreso bicameral contará con un total de 60 senadores. (Foto: Congreso)

Luego de más de un mes contando votos, finalmente la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmó que ha concluído el escrutinio del 100 % de actas de las elecciones generales 2026 y tiene los resultados definitivos de votos para la conformación del nuevo Congreso bicameral que entrará en funciones el próximo 28 de julio.

Como ya se había proyectado, el Senado tendrá una mayoría de Fuerza Popular, que ocupará poco más de un tercio de los escaños disponibles (60), mientras que Juntos por el Perú se consolida como la segunda fuerza en esta cámara del parlamento.

“La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) contabilizó este sábado 13 de junio el 100 % de actas electorales correspondientes a las elecciones congresales y representantes peruanos ante el Parlamento Andino”, indicó la ONPE en un comunicado oficial.

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Al final de la contabilidad, se confirmó que los excandidatos presidenciales, Rafael López Aliaga y Alfonso López Chau, lograron ocupar un escaño en el Senado. Sin embargo, aún no se sabe con total seguridad si el exalcalde de Lima y líder de Renovación Popular ocupará su lugar en el Congreso o si quien asumirá será su accesitario, el exministro durante el gobierno de Alberto Fujimori, Absalon Vásquez.

Rafael López Aliaga y Alfonso López Chau entrarían al Congreso como senadores si no logran la presidencia. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

Composición del Senado

Fuerza Popular: 22 escaños.

Juntos por el Perú: 14 escaños.

Renovación Popular: 8 escaños.

Partido del Buen Gobierno: 7 escaños.

Partido Obras: 5 escaños.

Ahora Nación: 4 escaños.

Senadores por partido político y cantidad de votos

Fuerza Popular:

Miguel Ángel Torres (340.275 votos) Martha Chávez (127.677 votos) Marco Enrique Miyashiro (98.171 votos) Fernando Rospigliosi (67.293 votos) Patricia Juarez (33.016 votos) Martha Moyano (27 205 votos) César Astudillo (26.638 votos) Alejandro Aguinaga (25.642 votos) Karla Schaefer (24.531 votos) Jorge Velásquez (18. 906 votos) Víctor Seferino Flores (16.575 votos) Víctor Manuel Noriega (12.263 votos) Jacques Salomon Rodrich (12.157 votos) Nilza Merly Chacon (11.670 votos) Juan Carlos del Aguila (11.660 votos) David Julio Jiménez (11.378 votos) Elard Galo Melgar (10.960 votos) Rafael Gustavo Yamashiro (10.327 votos) Carlos Tubino (10.155 votos) Segundo Leocadio Tapia (6.797 votos) José Arista (4.631 votos) Héctor Ventura (4.204 votos)

Juntos por el Perú:

José Castillo Terrones (332.141votos) Silvana Robles (187.378 votos) Jaime Quito (101.134 votos) Saul Andrés Armacanqui (37.774 votos) José Moises Chipana (33.986 votos) Iber Antenor Maravi (32.159 votos) Wilfredo Verano (18.964 votos) Joaquín Yauri (16.377 votos) Andrés Avelino Ramos (14.336 votos) Humberto Morales (13.458 votos) Serafin Andrés (13.297 votos) Percy Osorio (3.645 votos) Hugo Isaac Ccahuana (2.895 votos) Víctor Cutipa (2.233 votos)

El Perú contará con 60 senadores - Congreso de La República

Buen Gobierno:

Flavio Figallo (200.378 votos) Patricia Milagros Iturregui (184.520 votos) Susana Matute (144.700 votos) Nora Bonifaz (81.575 votos) Carlos David Caballero (48.572 votos) Juver Nilson Flores (25.026 votos) Luz Elena Foronda Merino (15.863 votos)

Renovación Popular:

Rafael López Aliaga (289.027 votos) Alejandro Muñante (215.987 votos) Katherine Ampuero (189.419 votos) Lourdes Alcorta (135.077 votos) Francisco Calisto (134.062 votos) Estanislao Mancha (80.184 votos) María Jauregui (68.179 votos) Miguel Ángel Velásquez (8.085 votos)

OBRAS

Daniel Barragán Coloma (223.754 votos) Agripina Flores Córdova (88.009 votos) Francisco Rodríguez (36.012 votos) Roger Astucuri Laura (18.127 votos) Juana Ticona Cohaila (3.800 votos)

Ahora Nación

Alfonso López Chau (233.585 votos) Jaime Ricardo Delgado (169.704 votos) Ruth Luque (116.894 votos) Mirtha Vásquez (105.625 votos)