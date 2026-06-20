Antonio Spinelli se proyecta por un largo plazo al mando de la selección peruana femenina: “Queremos seguir haciendo historia”

El entrenador de la selección peruana femenina espera continuar su estancia en Videna por un largo plazo.

La selección peruana femenina firmó una actuación histórica en su última participación en la Liga de Naciones Femenina 2026. El equipo nacional rozó la clasificación cuando al inicio del certamen su competitividad estaba justificadamente subestimada. Bajo el mando de Antonio Spinelli, en el representativo nacional cambió el chip. Para el director técnico argentino, este es el punto de partido de un proyecto que ha empezado a mostrar sus primeros resultados y apunta a la meta en el 2031.

El exadiestrador de Racing y Chivas femenino ha refrendado su postura de continuar su estancia en Videna. Precisamente, en el predio de San Luis atendió a este medio, entre el ruido de botines impactando con el cuero de la pelota y la construcción de nueva infraestructura. El argentino de 45 años afirmó que su proyecto es “a largo plazo”.

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En esa línea, apuntó al Mundial 2031 —que se disputará en Estados Unidos, México, Jamaica y Costa Rica— como el objetivo primario de su gestión. “Si este proyecto sigue dando sus frutos y llegamos al tiempo que todos ambicionamos, tanto federación como nosotros, quizás sí, por qué no trabajar para la federación”, consignó en relación a tomar decisiones institucionales y de estructura como en su último paso previo en Huracán.

Antonio Spinelli (Infobae Perú/Carlos Diaz)

“Yo la verdad que encontré un desafío lindo. Y hoy tienes una selección joven, que es una selección para uno o dos procesos mundialistas más”, agregó. Conviene mencionar que el promedio de la última convocatoria de Spinelli fue de 21,5 años, una estadística que permite que el plantel se mantenga.

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“Tenemos que mejorar las categorías juveniles, no tanto en el resultado, porque el resultado para mí son secundarios, son consecuencia de, pero sí en mejorar eso, en armar una liga juvenil también, que no tenemos en Perú, donde otras jugadoras por ahí carecen de ese roce que tienen otras selecciones de CONMEBOL”, sumó.

Un peruano más

El ‘Tano’ —nacido en Argentina de padres italianos— se siente un peruano más y es la misma sensación de todo su comando técnico. “Es un país que la verdad lo sentimos como propio, nos ha cobijado. Lima me parece una ciudad espectacular. Cusco, que he estado también. Por eso uso mucho la frase de ‘Perú somos todas’”, concedió a Infobae Perú.

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El entrenador del seleccionado peruano hizo hincapié en la proyección de Perú y afirmó que no es explotado como debería ser. “Yo creo que ustedes no son conscientes del potencial que tienen como país en todo sentido de la palabra y en todos los ámbitos. Estamos muy felices de estar acá y para nosotros es un honor y un orgullo”, sumó.

El entrenador argentino ha conversado con Infobae Perú y ha detallado sobre las sensaciones que le dejó el camino trazado en la Liga de Naciones Femenina 2026.

El auspicioso futuro de ‘Lupita’ Rodríguez y Raquel Bilcape

Spinelli ha resaltado el futuro de dos futbolistas que suele citar en sus nóminas. Pese a que ha evitado elogiar puntualmente, ‘Lupita’ Rodríguez y Raquel Bilcape le merecen una mención especial, pues son las llamadas en ataque a potenciarse y asumir un protagonismo mayor gracias a su talento.

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“‘Lupita’ Rodríguez es una jugadora que para mí es una de las mejores, una de las jugadoras que mejor diagonales tira a los espacios. Hoy es una delantera de las que te pide el fútbol moderno”, explicó Spinelli sobre la futbolista de Alianza Lima.

El caso de Bilcape presenta matices. La ariete de Melgar se presentó como la principal arma en ataque en la primera fecha doble con una actuación consagratoria ante Chile, el día que Perú acabó con 19 años sin triunfos oficiales. Luego, la atacante confesó que no atravesaba su mejor momento dentro y fuera de las canchas.

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Raquel Bilcape, de 18 años, anotó un tanto y brindó una asistencia en la victoria de Perú por 3-1 sobre Chile. Crédito: La Bicolor.

Al respecto, Spinelli explicó que su producción bajó por detalles y su futuro está fuera de la Liga Femenina peruana. “Prontamente va a ser una de las jugadoras de nuestra liga que va a emigrar, porque su nivel da para que juegue en otras ligas de mayor roce, de mayor importancia, que creo que le va a aportar cosas a ella. Obviamente, que a ella como persona, como futbolista, y también a la selección”, selló.