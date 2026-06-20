Gonzalo Bueno y su primer desafío sobre césped: buscará un lugar en el cuadro principal de Wimbledon 2026

Gonzalo Bueno inicia su preparación sobre césped de cara a su debut en Wimbledon. Crédito: Imagen Composición Infobae.

Gonzalo Bueno afrontará en los próximos días uno de los retos más importantes de su carrera profesional. El tenista peruano de 22 años ya se encuentra en Londres para preparar su participación en la clasificación de Wimbledon 2026, torneo que marcará su estreno absoluto sobre el césped del Grand Slam más prestigioso del calendario.

El trujillano aseguró su presencia en la fase previa gracias a un sólido inicio de temporada que le permitió ingresar por primera vez al Top 200 del ranking ATP. Durante los primeros meses del año, Bueno acumuló resultados destacados en el circuito Challenger y consolidó una progresión que lo ha convertido en una de las principales cartas del tenis peruano para el futuro inmediato.

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La clasificación de Wimbledon representará además su tercera experiencia en una ‘qualy’ de Grand Slam. La primera llegó a comienzos de temporada en el Abierto de Australia, donde logró superar una ronda antes de despedirse en la segunda fase. Más recientemente, estuvo muy cerca de alcanzar el objetivo en Roland Garros. En París superó dos exigentes encuentros y quedó a un solo set de acceder al cuadro principal, una actuación que confirmó su crecimiento competitivo frente a jugadores de mayor experiencia.

El tenista peruano venció en sets corridos al francés Florent Bax y avanzó a la segunda ronda de la fase clasificatoria. (Video: Tenis al Máximo)

Ahora el desafío será distinto. Si bien la tierra batida ha sido históricamente la superficie donde mejor se desempeña, el césped plantea exigencias completamente diferentes. Los puntos son más cortos, el bote de la pelota es más bajo y el margen de adaptación suele ser reducido para los jugadores sudamericanos.

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Precisamente, uno de los principales obstáculos para Bueno será la falta de rodaje competitivo sobre hierba. Tras concluir su participación en Roland Garros, el peruano atravesó una etapa irregular y no disputó ningún torneo Challenger de preparación en césped antes de viajar a Inglaterra. Por ello, contará con apenas unos días para familiarizarse con las particularidades de una superficie prácticamente inédita en su carrera profesional.

Los trabajos de adaptación comenzaron este viernes en Londres. Bueno realizó sus primeras sesiones de entrenamiento junto al boliviano Juan Carlos Prado, uno de los tenistas sudamericanos con mayor proyección dentro del circuito internacional. Ambos aprovecharon la jornada para acumular horas de juego y empezar a ajustar movimientos, desplazamientos y patrones tácticos propios del césped.

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Gonzalo Bueno ya está instalado en Londres para disputar la clasificación de Wimbledon. Crédito: Instagram gonzaletero.

La clasificación de Wimbledon se desarrollará entre el lunes 22 y el jueves 25 de junio en el Wimbledon Qualifying and Community Sports Centre, ubicado en Roehampton, al suroeste de Londres. Allí se definirán los últimos boletos para el cuadro principal del torneo.

En caso de superar las tres rondas clasificatorias, Bueno accederá al ‘main draw’ que se disputará del 29 de junio al 12 de julio en el histórico All England Lawn Tennis and Croquet Club, considerado la catedral mundial del tenis.

El balance de Bueno en las ‘qualyes’ de Grand Slam

Gonzalo Bueno ha demostrado una notable capacidad de evolución y madurez a medida que ha ido estrenándose en las grandes citas del tenis mundial. La segunda raqueta del Perú disputó por primera vez una fase clasificatoria de esta envergadura a principios de año en el Australian Open, escenario donde dio un tremendo golpe a nivel internacional al derrotar en su debut al experimentado Nikoloz Basilashvili, quien llegaba como la tercera siembra del cuadro.

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El tenista peruano se impuso en sets corridos ante el georgiano Nikoloz Basilashvili. (Video: ATP)

Sin embargo, fue sobre el polvo de ladrillo de Roland Garros donde el trujillano firmó su rendimiento más alto y exhibió su mejor versión competitiva. Tras asimilar la experiencia vivida en Australia, el peruano se despachó con notables e inapelables victorias ante el francés Florent Max y el ucraniano Vitaliy Sachko. Lamentablemente, luego de tres intensos sets de batalla ante el británico Toby Samuel, se despidió con la frente en alto en el último peldaño de la clasificación.

Bueno buscará unirse a Buse

El gran objetivo del trujillano será acompañar a Ignacio Buse en el cuadro principal. El limeño atraviesa el mejor momento de su carrera y llegará a Wimbledon como cabeza de serie, convirtiéndose en el primer peruano en lograr esa condición en un Grand Slam después de 22 años.

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Además de compartir la selección peruana de Copa Davis, Bueno y Buse mantienen una estrecha amistad dentro del circuito. Por ello, una eventual clasificación del trujillano tendría un significado especial para el tenis nacional, que podría contar con dos representantes en el cuadro principal de Wimbledon.

Ignacio Buse será sembrado en Wimbledon. Crédito: X DECISIVO - Tenis Perú.

La misión no será sencilla. La adaptación al césped, la exigencia de la clasificación y el alto nivel de los rivales representan desafíos importantes. Sin embargo, Gonzalo Bueno ya ha demostrado este año que está preparado para competir en escenarios cada vez más grandes y ahora buscará dar otro paso histórico en la hierba londinense.

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