Diabetes en Perú: más de 2.8 millones padecen la enfermedad y uno de cada cuatro no lo sabe

Especialistas advierten sobre amputaciones en pacientes con diabetes por falta de cuidados. (Foto: Agencia Andina)

En el marco del Día Nacional de la Diabetes, que se conmemora cada 20 de junio, el Ministerio de Salud (Minsa) informó que más de 2.8 millones de peruanos viven con diabetes, mientras que otros 6.4 millones presentan prediabetes, una condición que incrementa significativamente el riesgo de desarrollar la enfermedad en los próximos años. Así lo dio a conocer Andina Noticias, con base en información del sector Salud.

Uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades sanitarias es que uno de cada cuatro casos de diabetes permanece sin diagnóstico, lo que retrasa el inicio del tratamiento y favorece la aparición de complicaciones que pueden afectar diversos órganos del cuerpo. Según el especialista del Centro Nacional de Alimentación, Nutrición y Vida Saludable (Cenan) del Instituto Nacional de Salud (INS), Henry Trujillo Aspilcueta, la enfermedad puede avanzar durante años sin presentar síntomas evidentes.

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El especialista explicó que el diagnóstico tardío aumenta el riesgo de desarrollar problemas en la vista, los riñones, el corazón y el sistema nervioso. Además, en los casos más severos, puede derivar en amputaciones y otras complicaciones que deterioran considerablemente la calidad de vida de los pacientes.

En la imagen de archivo, análisis del azúcar en sangre en una prueba gratuita en Bangalore, la India. EFE/EPA/JAGADEESH NV

Sedentarismo y mala alimentación impulsan el aumento de casos

De acuerdo con Andina Noticias, el INS advirtió que el crecimiento de la diabetes en el país está relacionado con cambios en el estilo de vida de la población. El incremento del sedentarismo, el consumo frecuente de comida rápida, alimentos ultraprocesados, gaseosas y bebidas azucaradas, así como las dietas con alto contenido de grasas, están favoreciendo el aumento de esta enfermedad crónica.

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Henry Trujillo señaló que existe la percepción de que la diabetes solo afecta a personas adultas mayores; sin embargo, precisó que cada vez se detectan más casos en personas jóvenes. “Muchas personas creen que la diabetes solo afecta a los adultos mayores, pero cada vez vemos casos en personas más jóvenes. Lo preocupante es que durante años puede desarrollarse sin presentar síntomas evidentes”, advirtió.

El especialista recordó que la diabetes tipo 2 representa el 96 % de los casos registrados en el Perú y está estrechamente vinculada con el exceso de peso, la falta de actividad física y los hábitos alimentarios poco saludables. Asimismo, suele presentarse junto con enfermedades como hipertensión arterial, obesidad y alteraciones del colesterol y los triglicéridos, factores que incrementan el riesgo de infartos y accidentes cerebrovasculares.

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La diabetes tipo 2 es otra enfermedad asociada a la obesidad y que se caracteriza por la resistencia a la insulina - crédito Andina

INS recomienda controles preventivos y hábitos saludables

Frente a este panorama, el Instituto Nacional de Salud recomendó que todas las personas mayores de 35 años se sometan a evaluaciones preventivas al menos una vez al año para detectar oportunamente la enfermedad. La recomendación también alcanza a jóvenes que presenten factores de riesgo como obesidad, antecedentes familiares de diabetes, hipertensión arterial, alteraciones en el perfil lipídico, sedentarismo, prediabetes o antecedentes de diabetes gestacional.

Los especialistas enfatizaron que una alimentación saludable constituye una de las principales herramientas para prevenir la enfermedad. En ese sentido, recomendaron incrementar el consumo de frutas, verduras, legumbres y cereales integrales, además de realizar actividad física durante al menos 30 minutos al día y mantener una adecuada hidratación con el consumo de aproximadamente ocho vasos de agua diarios.

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Peruanos consumen 23.3 cucharitas de azúcar por día, pero la OMS solo recomienda 10 para tener una vida saludable| Andina

Por otro lado, el INS aconsejó reducir el consumo de gaseosas, bebidas azucaradas, comidas rápidas, carnes procesadas, alimentos ultraprocesados y grasas saturadas. “La diabetes puede prevenirse en gran medida. Pequeños cambios en nuestra alimentación y estilo de vida pueden marcar la diferencia”, señaló Henry Trujillo, quien reiteró la importancia de la prevención y del diagnóstico temprano para disminuir el impacto de esta enfermedad en la población peruana.