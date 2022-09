Selección peruana Sub 20 participará de la Revelations Cup en Ciudad de México

La Selección peruana masculina U20 se embarcó rumbo a México para disputar el cuadrangular internacional (Foto: FPF)

La selección peruana Sub 20 quedó lista para disputar la Revelations Cup (Copa Revelaciones) en la Ciudad de México. Este cuadrangular internacional está programado dentro del plan de preparación como parte de la última etapa previa al Campeonato Sudamericano de Fútbol Sub 20 en Colombia durante enero del próximo año 2023.

Antes de partir hacia México, los dirigidos por Gustavo Roverano cerraron su última jornada de entrenamientos en la mañana del domingo 18 de setiembre desde las instalaciones de la Videna FPF. Los trabajos constaron de ejercicios físicos y trabajos de coordinación con balón, y estuvieron a cargo del profesor Johan León. Posteriormente, realizaron fútbol reducido a cargo del Comando Técnico.

Además de tener en cuenta los números microciclos que se activaron el presente año 2022, además del roce internacional que se ganó con los duelos amistosos planteados tanto dentro como fuera del país, los seleccionados U20 esperan concretar resultados positivos a favor del combinado nacional. Lo que no solo aportará a los números en el marcador, sino también a la confianza y seguridad que estiman puedan ganar antes de medirse en la competencia oficial de la categoría en Colombia.

Los trabajos en Videna FPF culminaron el domingo con fútbol en espacio reducido (Foto: FPF)

Los lista oficial de Gustavo Roverano

- Kluiverth Aguilar (Lommel SK - Bélgica)

- Roberto Bardales (Cienciano)

- Leonardo Díaz (Sporting Cristal)

- Áron Sánchez (Academia Cantolao)

- Catriel Cabellos (Racing Club - Argentina)

- Juan Pablo Goicochea (Alianza Lima)

- Flavio Alcedo (Sporting Cristal)

- Kenji Cabrera (Melgar)

- Joao Grimaldo (Sporting Cristal)

- José Nicolás Amasifuén (Alianza Lima)

- Denzel Caña (Cienciano)

- Matías Lazo (Melgar)

- Sebastián Aranda (San Martín)

- Jack Carhuallanqui (Universitario)

- Stéfano Olaya (César Vallejo)

- Gilmar Paredes (Sporting Cristal)

- Valentino Sandoval (San Martín)

- André Vásquez (Pirata FC)

- Bruno Portugal (Melgar)

- Anderson Villacorta (César Vallejo)

- Diether Vásquez (César Vallejo)

- Josue Vargas (César Vallejo)

Son 22 los convocados a enfrentar el cuadrangular internacional en México (Foto: FPF)

Programación de partidos en la Revelations Cup 2022

- Estados Unidos Sub 20 vs Perú Sub 20: miércoles 21 de setiembre a las 16:00 en el estadio Club América de Coapa.

- Perú Sub 20 vs Paraguay Sub 20: sábado 24 de setiembre a las 21:00 en el estadio estadio Ciudad de los Deportes.

- México Sub 20 vs Perú Sub 20: martes 27 de setiembre a las 18:00 en el estadio estadio Ciudad de los Deportes.

Catriel Cabellos, principal figura del plantel Sub 20

El futbolista natal de Argentina experimenta una convocatoria más, esta vez la categoría U20. El mediocentro ya ha vestido la ‘Blanquirroja’ con mucho orgullo y responsabilidad anteriormente. El último partido que afrontó con el combinado patrio fue el duelo amistoso de Perú y Chile en la categoría Sub 23 en la ciudad de Iquique.

Además de haber sido considerado en la lista de Flavio Maestri, otro estratega que lo tuvo en la mira fue el seleccionador absoluto Juan Reynoso. “Catriel ha sido convocado por la Selección Sub20 y lo vamos a invitar para entrenar con la lista de la Liga 1. No está convocado para los dos amistosos. Al no haber debutado todavía en primera división argentina, y tener un buen rendimiento, al haberlo visto en la semana previa al amistoso de Chile Sub 23, y en el partido tener buenos números en el GPS, estamos por conocerlo y conversar con él, sobre eso, irá haciendo su historial”, indicó el ‘Cabezón’.

Publicación en cuenta de Twitter oficial de Cabellos (Foto: Redes)

Después de haber cumplido una intensa semana de entrenamientos con los convocados oficiales y los ‘Selectivos Liga 1′, Cabellos se reintegró a la Sub 20 para enfocarse completamente en la Revelations Cup y culminar su campaña 2022 de la mejor manera, tanto al ritmo de club como el de Selección.

SEGUIR LEYENDO