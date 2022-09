Santiago Ormeño cree que haber sido dirigido por Juan Reynoso no “influye nada” en la selección peruana

Santiago Ormeño habló de la presencia de Juan Reynoso en la selección peruana.

Santiago Ormeño se sumó a la concentración de la selección peruana en Estados Unidos y se refirió a la incorporación de Juan Reynoso como técnico de la ‘blanquirroja’. El ‘nueve’ tiene claro que su pasado con el ‘Cabezón’ en la Liga MX no tendrá mucha transcendencia en este nuevo proceso.

“Muy contento de formar parte y es un nuevo comienzo, esperemos que sea magnífico este proceso”, fueron sus primeras palabras a su llegada al hotel de la ‘bicolor’ en Los Ángeles.

“Ya lo conozco, me ha dirigido, pero creo que eso no influye nada. Me conoce y por algo estoy aquí, espero continuar y poder dar lo mejor de mí como siempre”, contestó el atacante cuando le consultaron por su estancia con Juan Reynoso en Puebla.

Santiago Ormeño encendió la polémica con sus declaraciones sobre su nacionalidad. “Chivas es un equipo donde juegan muchos mexicanos y yo por jugar en la selección peruana para ellos soy peruano. En México soy peruano y en Perú soy mexicano, es algo con lo que tengo que lidiar”.

Por último, ‘Ormegod’ se refirió a la presencia de Raúl Ruidíaz en esta convocatoria. “Es una pieza muy importante para la selección, no había sido tomado en cuenta en los últimos juegos, pero es un jugador muy importante, hace goles todos los partidos, creo que es positivo que esté aquí”.

Santiago Ormeño participó en las pasadas eliminatorias camino al Mundial Qatar 2022.

Juan Reynoso conoce muy de cerca a Santiago Ormeño, pues lo dirigió en Puebla durante el 2020 y logró sacar su mejor rendimiento en lo que va de su carrera. El ‘nueve’ logró anotar un total de 17 goles en 36 partidos de la mano del ‘Cabezón’ y esto le sirvió para partir a León.

“A Santi que lo conozco más, es un pivote, el que te aguanta la pelota para que lleguen los de atrás, se mueve muy bien dentro del área”, declaró Máximo sobre Ormeño para Full Deporte meses atrás.

Los delanteros de Juan Reynoso

El técnico de 52 años llamó un total de 27 futbolistas en su primera convocatoria, los cuales 21 militan en el extranjero y seis son de Liga 1. El DT de la ‘blanquirroja’ consideró a cuatro delanteros para los partidos amistosos, que se llevarán a cabo en Estados Unidos.

Primero, está Gianluca Lapadula, quien viene siendo titular en Cagliari de la Serie B de Italia. Segundo, Raúl Ruidíaz, el cual no se cansa de hacer goles con Seattle Sounders en la Major League Soccer. Tercero, Alex Valera, que perdió protagonismo tras su fichaje a Al Fateh de Arabia Saudita. Finalmente, el ya mencionado Santiago Ormeño.

Programación de amistosos de Perú

El primer partido de preparación confirmado fue Perú vs México. Este se llevará a cabo el sábado 24 de setiembre a las 20:00 (hora de Perú) en el Rose Bowl de California. Será un duro rival, pues los ‘aztecas’ participarán de la Copa del Mundo Qatar 2022. Un punto a favor de la ‘bicolor’ es que Juan Reynoso conoce muy de cerca la Liga MX y a su selección.

El Salvador fue oficializado por la FPF como rival del conjunto nacional hace poco. El partido se jugará el martes 27 de setiembre a las 19:00 (hora de Perú) en el Audi Field de Washington. La última vez que se enfrentaron terminó en victoria de los centroamericanos.

