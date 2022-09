Catriel Cabellos reveló sus primeras impresiones al entrenar como invitado en la selección peruana

El volante nacional viene desarrollando trabajos de entrenamiento en las instalaciones de la FPF y en calidad de invitado por Juan Reynoso (Video: Movistar Deportes)

Catriel Cabellos, volante nacional de 18 años, habló desde la Videna. Sus primeras palabras en calidad de invitado por Juan Reynoso y su equipo de trabajo, se basaron en expresar su comodidad y convencimiento de que pronto podrá aportar con el equipo absoluto. Mientras tanto, seguirá dando lo mejor donde le toque estar. En este caso, junto a la lista de convocados ‘Selectivos Liga 1′ que es integrada por los jugadores del plano local que el ‘Cabezón’ considera óptimos ser parte de la Selección en un mediano plazo.

“Estoy muy contento por estar invitado acá a los primeros entrenamientos del profesor nuevo, Juan. Estoy muy orgulloso, porque es algo que he buscando desde muy niño y lo he visto muy lejos. Pero hoy en día, vivirlo es algo que no me lo esperaba”, reveló el mediocampista para entrevista exclusiva con Zona Mixta de Movistar Deportes.

Publicación en cuenta de Twitter oficial de Cabellos (Foto: Redes)

También, analizó el aspecto deportivo y cómo podría sumar al equipo desde sus diferentes posiciones en el campo de juego. “Puedo aportar en lo que sea del mediocampo hacia arriba. En el ataque más que todo, también en defensa obvio, pero podría aportar a la selección, algún día”, manifestó el argentino-peruano.

Por último, afirmó cómo viene siendo el trabajo del director técnico a cargo. “(Juan Reynoso) Él busca perfeccionándonos a todos. También es muy exigente como se le ha visto y te he comentado, pero bueno, es algo que nos va a ayudar a mejorar mucho”, concluyó Cabellos.

La invitación a Catriel Cabellos

La sorpresa de la primera convocatoria de Juan Reynoso, no solo fue su metodología de trabajo a dos listas, sino los nombres que integraban las mismas. El caso particular, en lo referido a torneo local y la condición de entrenamiento que tendrían los elegidos de la Liga 1, fue Catriel Cabellos.

“Es lo que anticipaba. Catriel ha sido convocado por la Selección Sub20 y lo vamos a invitar para entrenar con la lista de la Liga 1. No está convocado para los dos amistosos. Al no haber debutado todavía en primera división argentina, y tener un buen rendimiento, al haberlo visto en la semana previa al amistoso de Chile Sub 23, y en el partido tener buenos números en el GPS, estamos por conocerlo y conversar con él, sobre eso, irá haciendo su historial”, explicó el estratega nacional en conferencia de prensa.

Catriel Cabellos juega en la reserva de Racing Club de Argentina y fue invitado a entrenar con la selección peruana adulta. (FPF)

Al haber nacido en Argentina, el joven futbolista de Racing Club pudo elegir entre las dos nacionalidad y las respectivas selecciones. “Mi llegada fue por un amistoso donde jugando por Racing enfrenté a la selección peruana. Recibí la invitación y acepté porque es un orgullo representar a Perú. Hubo contacto con la FPF y aceleraron todo para representar a la selección peruana Sub 15″, contó Cabellos para GOLPERÚ cuando se le cuestionó cómo decidió jugar por Perú.

En la actualidad, el también lateral izquierdo, ya ha vestido la ‘Blanquirroja’ con mucho orgullo y responsabilidad en el último partido amistoso de Perú y Chile en la categoría Sub 23 en la ciudad de Iquique. Flavio Maestri lo tuvo en cuenta para integrar las filas del combinado patrio y, de acuerdo a lo revelado por Reynoso, el entrenador del equipo mayor, también lo coloca en el radar de posibles convocados durante los próximos años, durante el nuevo ciclo rumbo a Estados Unidos/Canadá/México 2026.

El zaguero estuvo presente en el amistoso internacional Chile-Perú en Iquique por la U20.

