Gianluca Lapadula aplaudió la vuelta de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán a las canchas

Gianluca Lapadula no es ajeno a la actualidad de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán. Así lo demostró en una reciente entrevista cuando le consultaron por sus excompañeros en la selección peruana, el futbolista de Cagliari se mostró muy contento porque los dos delanteros volvieron a las canchas después de mucho tiempo.

“Vi que Paolo jugó el último partido de su equipo en Brasil, también ‘Foquita’ está muy cerquita de volver a jugar. Estoy muy contento por ellos y me llevo muy bien con ellos. Así que es una noticia muy buena para todos”, declaró para las cámaras de Fútbol en América.

Asimismo, Gianluca Lapadula se refirió al nuevo proceso de la ‘bicolor’ a cargo de Juan Reynoso. “Lo he conocido por videollamada y me gustó. Ojalá pueda conocerlo muy pronto. Me da alegría recibir la llamada de la selección y tengo muchas ganas de conocer al comando técnico”.

“Me da mucha alegría volver a ver a mis compañeros, sé que hay un buen ambiente y tengo muchas ganas de ganar”, expresó el delantero que milita en la Serie B respecto a los amistosos de Perú en Estados Unidos.

El futbolista de 32 años se sumó a la concentración de la ‘blanquirroja’ y también brindó declaraciones. “En la selección todo es sencillo, es cierto que cada vez está lista para recibir a cualquier jugador”, manifestó a poco de ingresar al hotel.

Por último, el ‘Bambino’ opinó del regreso de Raúl Ruidíaz, con quien peleará un puesto en el ‘equipo de todos’. “Lo conocí la primera vez, me gustó como chico y como jugador. Estoy contento por él”.

Perú se prepara para amistosos

La delegación nacional ya se encuentra en Estados Unidos, solo falta que algunos convocados se sumen a la concentración y de esta forma, el DT Juan Reynoso pueda contar con todos en el entrenamiento. En total serán 27 futbolistas, de los cuales 21 militan en el exterior y seis de la Liga 1.

El ‘Cabezón’ ya comenzará a ultimar detalles para los amistosos con las selecciones de México y El Salvador. El primero se llevará a cabo este sábado 24 de setiembre a las 20:00 horas en el Rose Bowl, mientras que el segundo se realizará tres días después a las 19:00 horas en el Audi Field.

Cómo llega Lapadula a la selección

Gianluca Lapadula se ha ganado la titularidad en su nuevo equipo, Cagliari, y viene disputando con mucha regularidad los partidos de la Serie B de Italia. Ha sumado un total de siete partidos en esta temporada, contando un compromiso de la Copa Italia, en los cuales marcó dos goles. El último fue el pasado 10 de setiembre frente a su exclub, Benevento.

Desde lo colectivo no llega muy bien, pues su equipo cayó por la mínima diferencia ante Bari y bajó hasta la sexta posición. Actualmente tiene 10 puntos y se encuentra a cinco del líder, Reggina.

No obstante, ‘Lapagol’ parte con cierta ventaja para ser titular frente a México, pese a que Juan Reynoso cuente con importantes variantes en la ofensiva como Raúl Ruidíaz y Santiago Ormeño, jugadores que ya los dirigió, o el mismo Alex Valera, que milita en Al Fateh.

DATO: Gianluca Lapadula lleva 22 partidos con la camiseta de la selección peruana, entre amistosos, Copa América y Eliminatorias, y ha anotado un total de ocho tantos. Además, asistió en tres ocasiones.

