Selección peruana Sub-20 disputará cuadrangular amistoso en México

Selección peruana Sub-20 disputará cuadrangular en México

La selección peruana Sub-20 disputará en septiembre un cuadrangular amistoso internacional en México en un nuevo microciclo de la blanquirroja con miras al Sudamericano de Colombia en enero del 2023.

El técnico de la categoría, Gustavo Roverano, confirmó la participación de la Sub-20 en el torneo amistoso luego del duelo ante su similar de Chile en las instalaciones de la Videna que terminó con derrota 2-1. En el cuadrangular participarán las selecciones de México, Paraguay y Estados Unidos. Además, señaló que la bicolor recibirá a Uruguay en noviembre.

“Estamos tratando de armar algunos partidos más. Todos los meses tenemos un microciclo de ocho a 10 días. Ahora viene el microciclo de agosto. En septiembre tenemos un cuadrangular en México con selecciones fuertes en el caso de México, Paraguay y Estados Unidos. Después tenemos la visita de Uruguay en noviembre y en diciembre trataremos de hacer un partido más. La idea es hacer la mayor cantidad de partidos posibles. Los entrenamientos son importantes, pero a esta edad y con la falta de competencia que hemos tenido, son los partidos los que realmente te dan el nivel para un Sudamericano”, afirmó Roverano.

El estratega de la bicolor no descartó que para las próximas convocatorias sean llamados nuevos jugadores que militan en el exterior o en el fútbol peruano.

“La selección está abierta porque siempre vamos a intentar tener a los mejores. A lo mejor no es al principio, quizás al final. Hay chicos que irán evolucionando a lo largo de los partidos de reserva, de la Liga 1 y los que están afuera. Todos los que consideramos que tengan condiciones van a tener su oportunidad en algún momento”, apuntó.

El técnico de la selección peruana Sub-20, Gustavo Roverano, analizó a Perú tras la derrota 2-1 ante Chile

Luego, Roverano se refirió al duelo entre Perú y Chile. La ‘Roja’ se impuso con un doblete de Darío Osorio y Valentino Sandoval anotó el descuento para la selección local.

“Para el trabajo que tenemos me parece que estamos bien. El segundo tiempo fue muy bueno, creo que merecimos el empate, el 2 a 2, y de repente seguir de largo, pero me gustó el equipo. Pudimos concretar, patear de media distancia, que no lo habíamos hecho en los partidos anteriores. Lo habíamos hablado y trabajado para que se diera ahora y hoy se vieron esos remates de media distancia. Vamos armando un plantel en una categoría que está sufriendo todos los estragos de la pandemia por la falta de competencia. No es una excusa, es una realidad”, acotó.

En la alineación titular de Perú para el choque con Chile, el DT uruguayo alineó a los tres jugadores del exterior convocados para este quinto microciclo: Quembol Guadalupe (Orlando City), Diego Otoya (San José Earthquakes) y Catriel Cabellos (Racing Club). En particular, se refirió al atacante de 17 años de la MLS.

“Diego (Otoya) viene saliendo del Covid-19 y no llegó de la mejor forma física. No quisimos darle más minutos porque queríamos tenerlo bien. El jueves volvemos a jugar y haremos la evaluación respectiva. Es un chico que viene con otras costumbres y tiene que adaptarse al plantel que lo ha recibido muy bien. Es complicado para los adultos, más para los jóvenes. Mostró mucha predisposición, muy alegre y hemos un gran grupo. La idea es ir fortaleciendo al grupo. Cada vez, ir descubriendo más chicos y eso va a pasar el jueves, que van a jugar algunos chicos que no jugaron hoy y que vamos a seguir observando”, finalizó.

SEGUIR LEYENDO