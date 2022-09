Marcos López fue titular en su debut oficial con el Feyenoord

El zaguero peruano se mostró convencido de su juego durante los noventa minutos del cotejo frente al Sparta (Video: Twitter Feyenoord)

Marcos López fue titular y jugó los 90 minutos del encuentro del Feyenoord con el Sparta Rotterdam por la Eredivisie. El partido concluyó con un 3-0 a favor del conjunto local, resultado que lo coloca en la segunda posición de la tabla. Con seis duelos disputados, el club del lateral izquierdo suma 16 unidades, dos menos que el puntero Ajax. Asimismo, hasta el momento no ha perdido ningún duelo, sino más bien registra cinco victorias y un empate.

El futbolista peruano, quien fue considerado desde la nómina inicial de Arne Slot, tuvo la posibilidad de demostrar su fútbol durante la totalidad de minutos que tuvo el cotejo y, sobre todo, lo hizo con la afición de su club en las graderías del estadio Stadion Feijenoord de Países Bajos.

“Me sentí bien en la cancha. Gracias por el apoyo de la afición. Estoy muy feliz por mi debut con este club. Estoy disfrutando este momento”, fueron las primeras declaraciones del defensa nacional. La prensa replicó sus palabras con enfatizar lo cómodo que se vio López en el campo y que se notó que estaba disfrutando de jugar oficialmente. “El entrenador dijo que yo podía, que no me preocupara si pierdo una, dos o tres pelotas. Que juegue como yo sé hacer. Por eso, me siento bien”, agregó el deportista de 22 años.

Feyenoord anunció el debut oficial de López en redes sociales (Foto: Twitter)

“Rotterdam es un lugar asombroso. La gente en la ciudad lo es también. Disfruto de esto y del club con mis compañeros también”, concluyó convencido de la decisión que tomó al fichar por el club neerlandés. Con su debut, va reforzando la confianza que Slot le proporcionó desde su llegada el pasado mes de agosto. Después de su impecable actuación en la victoria por goleada, su participación en los siguientes partidos podría ser considerada desde el arranque, igualmente.

Cabe destacar que la temporada 2022/23 apenas inició en agosto del presente año, por lo que quedan pendiente la totalidad de duelos hasta mayo del próximo año, por lo que López tendrá amplia posibilidad de sumar y aportar con el soporte en la línea defensiva de la ‘Legión’. Además de la Eredivisie, primera división de los Países Bajos, el club del peruano tiene a cuenta rendir las jornadas de Europa League, el segundo certamen más importantes de clubes europeos.

Feyernoord consiguió una victoria 3-0 ante el Sparta (Foto: Twitter)

El siguiente encuentro relacionado al mencionado torneo, se llevará a cabo el jueves 15 de setiembre a las 11:45 (hora peruana). El Feyenoord enfrentará al Sturm de la Bundesliga Austriaca. Ambos clubes integran el Grupo F junto a la Lazio de Italia y el FC Midtjylland de Dinamarca. La primera jornada por fase de grupos, ubicó al Feyenoord en el último lugar de su bombo con la ausencia de puntos a su favor, después de 4-2 con los ‘Blanquicelestes’ de la Seria A.

Sin embargo, la participación del peruano en lo que sería su primera experiencia en Europa League no será concretada. López fue convocado por Juan Reynoso para integrar la Selección peruana en los dos próximos duelos amistosos en Estados Unidos. Por tal motivo, el cruce de tiempos entre los trabajos en Videna FPF y el viaje a Pasadena y Washington D.C., truncarán por, al menos, dos semanas el protagonismo del lateral izquierdo en Rotterdam.

Los entrenamientos empezarán desde el lunes 12 de setiembre en las instalaciones del mencionado recinto deportivo de San Luis y culminarán el 19 del mismo mes con el viaje oficial hacia California.

SEGUIR LEYENDO