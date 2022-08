Marcos López: su nueva vida en el Feyenoord, sus metas y su curiosa adaptación a la comida de los Países Bajos

El lateral izquierdo de la selección fue oficializado con el conjunto de Róterdam hasta 2026 (Video: Feyenoord)

Marcos López fue presentado en el Feyenoord de la primera división de Países Bajos. El lateral izquierdo llega procedente del San José Earthquakes de la Major League Soccer con contrato hasta mediados del 2026. Con 22 años de edad, López vivirá su segunda experiencia con el fútbol extranjero. Después de haber militado en Estados Unidos, la localidad de Róterdam será su nuevo hogar. El proceso de adaptación a la cultura neerlandesa será un reto que afrontar, además de demostrar su buen fútbol. En exclusiva, para las cámaras del departamento de prensa del Feyenoord, el zaguero nacional brindó detalles de cómo está siendo el cambio.

“Sabía que el cambio de horario iba a ser grande, por eso ahora ando un poco tocado, pero feliz y contento de estar aquí”, inicia Marcos López en su primera entrevista para el club que lo está recibiendo en Países Bajos.

Al ser peruano, uno de los ámbitos que más resalta en la cultura nacional es la gastronomía, por lo que le preguntan sobre la comida y su capacidad de adaptación. “Como sabrás, la comida peruana es muy buena. Es un tema de adaptación, ya llevaba cuatro años en Estados Unidos y con la comida me va muy bien, porque debo seguir un plan de alimentación estricto. Este paso no va a ser la excepción”, aclaró el lateral, teniendo en cuenta su dieta con ciertos objetivos basados en su carrera como deportista profesional.

Sobre tener compañeros latinoamericanos, Marcos revela que no fue un factor determinante al momento de decidir su fichaje al club; sin embargo, sabe que la plantilla del ‘Club del Mosa’ cuenta con algunos futbolistas de Latinoamérica entre sus filas. “Más allá que si me toca compañeros latinoamericanos o no, es una decisión de que voy a representar a Feyenoord. Sé la magnitud que conlleva vestir esta camiseta. Tendré compañeros sudamericanos, así que contento porque me van a ayudar con la adaptación aquí como dentro del campo. Tengo que aprender un poco más el inglés, ahora el idioma neerlandés”, destacó.

Asimismo, contó que en su última experiencia en Norteamérica, tener un entorno latino dentro de su club fue reconfortante para su desempeño dentro y fuera de la cancha. “Fue importante porque llegaba a un país nuevo, de diferente cultura, de diferente idioma, y tener compañeros latinos también fue importante para mi adaptación. Obviamente, me acomodé a las normas, a lo que se debe hacer en Estados Unidos. Con mis compañeros me llevé siempre de la mejor manera”.

Actualmente, el lateral izquierdo es el único peruano en la plantilla oficial del Feyenoord, pero si de Latinoamericanos se trata, Danilo Pereira de Brasil y Santiago Giménez, argentino de nacimiento con nacionalidad mexicana, son dos de los latinos con los que compartirá entrenamientos, trabajos y partidos. Teniendo un tiempo más prolongado en el club, podrán auxiliar al defensa nacional en lo que fuese necesario respecto a la cultura neerlandesa.

En la misma línea, el futbolista de 22 años confesó haber hablado con compatriotas para consultar sobre Róterdam, la ciudad en la que desde ahora vivirá. “Con Tapia hablé. También con un compañero del Emmen que juega aquí en Holanda. Me recomendó algunos lugares para visitar y que esté tranquilo porque los vuelos aquí son cortos... Sobre Róterdam, me dijeron que es un lugar muy bueno. La gente es muy fan del Feyernood, muy seguidora, feliz por el lugar en el que me toca estar. Voy a aprovecharlo al máximo”, concluyó.

Cabe resaltar que son cuatro los peruanos en el fútbol de Países Bajos. Además de Marcos López, destacan Miguel Araujo, Fernando Pacheco y Gonzalo Sánchez, jugadores del FC Emmen. Renato Tapia, por su parte, integró el plantel del Feyenoord durante cinco temporadas y selló su registro con dos goles y cuatro asistencias en sesenta y nueve partidos disputados. Hasta el momento, es el club con el que más cotejos ha resuelto; no obstante, está a tres duelos de igualar dicha marca con su equipo actual, el Celta de Vigo de la primera división de España.

