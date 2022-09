Paolo Guerrero se quedó sin técnico en Avaí tras salida de Eduardo Barroca

Paolo Guerrero jugó 90 minutos en el empate entre Avaí y Paranaense.

Paolo Guerrero se quedó sin técnico en Avaí. El club brasileño confirmó la salida de Eduardo Barroca tras el empate con Athletico Paranaense por el Brasileirao. Los malos resultados en los últimos partidos llevaron al equipo del peruano a zona de descenso a falta de nueve jornadas por disputarse.

“Avaí Futebol Clube informa que Eduardo Barroca ya no es el entrenador del club. El cierre se produjo en la mañana de este lunes”, se puede leer en la página web del ‘león de la isla’.

“Avaí agradece a la profesional por los servicios, consciente de la dedicación y compromiso durante todo el proceso. El León les desea éxito en sus nuevos proyectos”, agregó.

Asimismo, el club brasilero ofrecerá una conferencia de prensa este martes 13 para dar más detalles de la partida de Barroca y probablemente de quien asumirá el banquillo en la búsqueda de salir de los últimos lugares. Cabe añadir que aún no han definido la hora del evento.

Avaí confirmó salida de Eduardo Barroca.

La decisión de Avaí podría perjudicar a Paolo Guerrero. Como sucede cada vez que se va un entrenador en un club, hay cambios dentro de la oncena titular y el ‘Depredador’ contaba con todo el respaldo de Eduardo Barroca. Ahora eso, posiblemente, cambiaría con la llegada de un nuevo DT.

Paolo Guerrero en Avaí

El delantero peruano viene recuperando terreno después de estar alejado de las canchas por muchos meses debido a su dura lesión en la rodilla. Pegó la vuelta en el empate a uno entre Avaí y América Mineiro.

Después, continuó siendo suplente en el choque con Corinthians. Su primer cotejo como titular fue frente a Goias y así aconteció en las siguientes tres jornadas del Brasileirao. Ya llevaba un total de siete partidos y en dos ha completado los 90 minutos.

Lastimosamente, el exfutbolista de Hamburgo no ha podido estrenarse como goleador con la camiseta ‘blanquiazul’. No obstante, el atacante ha estado muy cerca de hacerlo en reiteradas ocasiones. La buena noticia es que no muestra señales de molestias en su pierna y sigue sumando minutos.

Las estadísticas de Paolo Guerrero con Avaí.

El ausente en la convocatoria peruana

Pese a los últimos partidos como titular con Avaí, Paolo Guerrero quedó fuera del primer llamado de Juan Reynoso al mando de la selección peruana. El ‘Cabezón’ se inclinó por Gianluca Lapadula, Santiago Ormeño, Alex Valera y Raúl Ruidíaz como opciones para la zona de ataque de la ‘bicolor’ para enfrentar a México y El Salvador en Estados Unidos.

Como era de esperarse el técnico de la ‘blanquirroja’ fue consultado por el ‘Depredador’ y no dudó en responder en conferencia de prensa. “Cuando lo veamos a Paolo al 100 x 100 en el corto plazo seguro será convocado. Con Paolo lo que menos queremos es incomodarlo, que salga de su hábitat que está teniendo por un viaje largo. Dios quiera que en el siguiente amistoso, que puede ser en noviembre, pueda estar o de repente en la eliminatoria”.

Juan Reynoso explica la no convocatoria de Paolo Guerrero | GOLPERU

Próximo partido de Paolo Guerrero

Avaí con Paolo Guerrero a la cabeza buscará alejarse de las últimas posiciones del Brasileirao. Actualmente se ubica en la antepenúltima casilla con 25 puntos y de esta forma estaría descendiendo en esta temporada. Por eso necesita una victoria en la siguiente fecha, donde enfrentará a Atlético Mineiro el sábado 17 de setiembre a las 14:30 (hora de Perú) en el estadio Aderbal Ramos da Silva.

