Marcela Navarro, ganadora de ‘La Voz Perú, defiende a ‘La Gran Estrella’: “Las comparaciones son odiosas”

Marcela Navarro habla de 'La Gran Estrella'. | Universal Music Group/GV Producciones

Marcela Navarro, ganadora de ‘La Voz 2021′, ya goza del fruto de su esfuerzo. Recientemente lanzó su tema ‘Tanta Vida’, una producción de Universal Music. La talentosa joven cuenta que luchó mucho para estar en donde está, es por ello que disfruta cada logró obtenido. Cabe indicar que no es la primera que la vemos en un programa de canto, la artista participó por primera vez en ‘Operación Triunfo’, desde aquella vez se ha ido ganando poco a poco un nombre ante los televidentes.

En conversación con Infobae, Marcela Navarro fue consultada por ‘La Gran Estrella’, programa que ha sido comparado con ‘La Voz Perú'. La cantante no dudó en recordar sus inicios y defender al espacio de las críticas.

“Esto me recuerda mucho a ‘Operación Triunfo’, primer programa en el que yo participé. Creo que son muy pocos los programas que le permiten a los jóvenes que cantan expresarse y exponerse. Incluso, no importa a la etapa que llegaste porque trae consigo trabajo. Yo no puedo criticar ningún programa que se dedica a tratar de hacer visible a estos jóvenes talentos porque yo también he pasado por eso. Las comparaciones son odiosas y no creo que se deban comparar. Cada quien tiene su formato y diferentes participantes”, indicó la joven.

En otro momento, Navarro se refirió a Guillermo Dávila, quien fue su entrenador en ‘La Voz Perú’. La cantante lamentó que ya no tenga comunicación con el venezolano, pues no puede mostrarle su último trabajo y mucho menos presentarlo con él.

Marcela Navarro abrió su corazón en entrevista con Infobae. (Universal Music Group)

Gisela Valcárcel explica por qué entrenó ‘La Gran Estrella’

La conductora de TV respondió a las críticas de sus detractores ante el bajo rating de ‘La Gran Estrella’. Gisela Valcárcel contó que muchos le decían que era una mala idea lanzar un programa con concursantes desconocidos, sin embargo, ella decidió continuar con su proyecto y explicó los motivos.

“Me decían anda gana audiencia que la gente quiere ver a los cantantes conocidos”, señaló la rubia, quien aseguró sentirse muy bendecida por poder dar pantalla a talentosos jóvenes que quieren demostrar sus habilidades a través de La Gran Estrella.

“Estoy siendo una persona muy bendecida porque aunque muchas personas se oponían a que yo tuviera personas no conocidas, esto seguramente hace 8 años no lo podía hacer, pero ahora sí”, dijo.

Asimismo, indicó que no pide consejería a nadie sobre sus programas. “Pongo en televisión lo que considero que debo hacer, con suerte a mucha gente le gusta y se divierte, entonces no pido consejería. Imagínense si hubiera pedido consejería con ‘Aló Gisela’, no habría durado ni dos días. En ese tiempo la gente decía ‘¿Por qué aparece una vedette?’ He aprendido a quién escucho y a quién no”, manifestó en Instagram.

Asimismo, Gisela Valcárcel agregó que no cambiará de formato, pues ella “corre riesgos hasta que caliente el agua”. “Después de 35 años de carrera, debo dejar algo más. Mucha gente me ha pedido que se le dé oportunidad a las caras nuevas en todos estos años cuando tenía a mis famosos. Aquí están mis caras nuevas”, dijo.

Aunque el formato sigue siendo el mismo, tras los resultados de varias semanas, la producción ha decidido hacer algunos cambios en ‘La Gran Estrella’. Incluso, se señaló que para la edición del 10 de septiembre habrán muchas sorpresas.

'La Gran Estrella' lideró el primer lugar en su quinta gala. | GV Producciones.

SEGUIR LEYENDO