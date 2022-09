Marcela Navarro: “Agradezco a La Voz Perú, pero quiero que me conozcan sin etiquetas adicionales de programas”

Marcela Navarro abrió su corazón en entrevista con Infobae. (Universal Music Group)

La joven cantante Marcela Navarro se está abriendo paso en la industria musical con el lanzamiento de su nuevo tema ‘Tanta vida’ junto a disquera Universal Music Perú. Este nuevo proyecto forma parte del premio a la que fue acreedora por ser la ganadora de ‘La Voz Perú 2021′ donde perteneció al equipo de Guillermo Dávila y se convirtió en una de las favoritas ganándose el cariño de miles de televidentes.

La artista peruana nacida en Iquitos abrió su corazón en una entrevista con Infobae y nos relató que se encuentra mucho mejor luego de superar un difícil momento en su vida que la llevó a alejarse de los escenarios. Incluso, se mostró optimista asegurando que en los próximos años se ve a sí misma: “Flaca, con pelo largo y con más canciones para compartir con la gente”.

Además, deja atrás la polémica que vivió con uno de los encargados del concierto de Guillermo Dávila que ofreció el pasado mes de junio en nuestro país y lamenta que el escándalo haya ocasionado su distanciamiento con el cantautor venezolano. Además, reveló que le gustaría compartir escenario con la italiana Laura Pausini y el cumbiambero Christian Yaipén.

¿Qué te inspiró a escribir ‘Tanta Vida’?

Me inspiró una despedida. Yo estaba a punto de regresar del extranjero al Perú y una amiga también estaba a punto de irse a México. Ella fue una persona que me apoyó muchísimo. Ambas teníamos que separarnos de la gente que queríamos y un día nos pusimos a conversar de todas las cosas que quedaban pendientes. Las dos estábamos con las maletas a medio cerrar y cómo se puede poner tanta vida dentro de una, eso lo mencionó y me quedó sonando.

Además, tuve una noche de mucha reflexión por no poder dormir y la letra con la melodía comenzó a surgir. No podía tocar porque todos estaban durmiendo, pero anoté todo y al día siguiente pude grabarla con mi teléfono. Ella se puso a llorar, yo también y es muy bonito que ahora la canción que escribí hace cinco años sea mi caballito de batalla.

¿Cómo te sientes con el estreno de tu primer videoclip?

Yo ya había grabado algunas canciones, pero no habían tenido el alcance que se puede tener con una disquera como ‘Universal Music’. Siento que estoy viviendo como una segunda parte del momento que gané mi trofeo en La Voz Perú. Estoy emocionada de poder compartir esta canción con la gente y feliz de que esté siendo tan bien recibida.

Estás apostando por el género baladas en un tiempo en que muchos artistas prefieren lo urbano por el alcance que está teniendo. ¿Cómo asumes este reto?

La balada todavía tiene un espacio en el ámbito musical. Yo tenía 12 años cuando comenzó a sonar el reguetón. Yo disfruto de todo tipo de música, me gustan mucho varios géneros, pero yo tengo ciertos matices que la gente va a ir viendo conforme yo vaya sacando otras canciones. Los baladistas no necesariamente hacemos música lenta. Siempre hay espacio para todos.

¿Tus padres siempre te apoyaron en la música?

Mis padres en un principio no querían que yo me dedique a la música. Cuando yo estaba en la escuela de música, me estaba preparando para formarme como profesora, pero mis padres no estaban de acuerdo. Mi padre se inventó una historia para sacarme de la escuela y a partir de ese momento me di cuenta que tenía que buscar otras alternativas. Así fue como salí de Iquitos y me vine para Lima.

Conforme a mi trabajo, ellos han ido viendo que realmente quiero hacer los que quería a los 12 años y han visto que estoy atrás de eso. Con el tiempo se han dedicado a observar nada más lo que hago y a apoyarme en algún nuevo proyecto.

Sueles escribir grandes textos en tus redes y la gente se identifica contigo...

Había personas que me decían que no haga contenido tan largo porque la gente no lee, pero yo no estoy de acuerdo. Yo me di cuenta que hacía notas grandes y la gente sí las leída porque les interesa saber. De vez en cuando, desempolvo alguna historia o experiencia. Yo reflexiono acerca de algo y lo comparto, me gusta explayarme más por escrito que hablando.

Marcela Navarro feliz con su carrera musical. (Instagram)

La Voz Perú 2021

¿Quién te animó a pasar por las audiciones a ciegas?

La gente me mandaba publicaciones del casting con los números de WhatsApp, pero dije que estaba en México porque no quería que me insistan, hasta que un día reflexioné sobre el tiempo que pasamos encerrados por la pandemia. Ya era como un año y medio sin cantar de forma presencial. La Voz Perú se convirtió en una plataforma para hacer lo que a mí me gustaba. Entonces, en vez de esperar en mi casa tres o cuatro meses a ver si ya se podía hacer presentaciones, prefería hacerlo participando en un programa. Así fue como me animé.

¿Cómo cambio tu vida después de ganar el reality?

Yo siempre digo que perder nos enseña muchas cosas y ganar también. Una de esas cosas es darte cuenta de quiénes son tus amigos, los que celebran tus logros contigo. En otros aspectos, empecé con una avalancha de entrevistas y antes no había tenido esa atención sobre mí. Ahora estoy interactuando más con las redes, empezó todo el proceso de lanzar la canción y poder darle a otras obras mías el empuje que anteriormente no habían podido tener. Todo es muy emocionante para mí.

Estoy agradecida con toda esta etapa de La Voz Perú, pero esta etapa ha quedado ahí como un bonito recuerdo que ha traído consigo una consecuencia favorable. De aquí en adelante ya quiero defenderme como Marcela Navarro, sin etiquetas adicionales de programas.

Denunciaste malos tratos por un miembro de la producción de Guillermo Dávila, ¿él se comunicó contigo o se disculpó?

Realmente no. Yo quise hablar con él. Le dije que quería ir a visitarlo en el hotel donde se estaba quedando para hablar personalmente, pero al día siguiente me dijo que ya había leído lo que ya había subido (a Facebook) y que lo quitara. Yo le dije que no lo iba a borrar porque quería ser consecuente con lo que había hecho. Básicamente, la nota que yo hice, además de expresar las palabras del promotor del concierto, era para informar a la gente que no iba a estar en ese evento.

Me enteré que habían dicho que yo iba a abrir el concierto con una hora de show y a mí no me habían informado nada. A mí no me gusta la publicidad engañosa y me dio mucha pena que no hubo un respaldo del que fue mi entrenador el año pasado. También perdió comunicación conmigo y ahora, tampoco puedo celebrar este lanzamiento (de Tanta Vida) con él. Si alguien decide no ser parte de algo, está bien y no tengo que molestarme por eso. Me apena mucho y la vida continúa.

Y antes de este incidente, ¿cómo era su relación?

Hablábamos una vez cada mes o dos meses. Nunca habíamos tenido un altercado ni nada de eso, por eso me dio mucha pena lo que pasó.

Marcela Navarro junto a Guillermo Dávila y el trofeo de La Voz Perú 2021. (Instagram)

¿Es cierto que te retiraste de los escenarios por una enfermedad?, ¿cómo lo afrontaste?

A mí me detectaron un tumor debajo de la nariz. Tuvieron que extraerlo y pasé por algunas cirugías. Fue un proceso doloroso y fastidioso. Tuve que hacer de forma obligada un descanso porque intentaba volver a cantar y todo se me inflamaba. Aún ahora he quedado con un poquito de insensibilidad en la zona, para lo cual estoy haciendo una terapia. No tengo una parálisis, pero todavía estoy con el lado sensible por el lado izquierdo del rostro. Felizmente ya puedo cantar, gesticular y sonreír con normalidad.

Estuviste en un programa especial de La Voz Perú 2022, ¿qué sentiste al volver a pisar ese escenario?

Me emocionó mucho el poder conocer a Noel Schajris y cantar una canción de él. Cualquier fan de él se desmaya. En mi caso, me emocioné un montón y fue bonito. También, fue lindo anunciar mi canción y, posteriormente, cantar mi canción en vivo. Ese momento lo estuve soñando por muchos meses y fue muy especial para mí. Es un logro de todos en realidad.

¿Con quién te gustaría compartir escenario en un futuro?

Con Laura Pausini. La gente dice que es un sueño, pero es mi artista favorita. De aquí de Perú, creo que una de las voces masculinas más bonitas es la de Christian Yaipén. Me gusta mucho su voz.

Muchos compararon ‘La Gran Estrella’ con ‘La Voz’ y otros programas de canto, ¿crees que Gisela Valcárcel quiso copiarse?

Esto me recuerda mucho a ‘Operación Triunfo’, primer programa del que yo participé. Creo que son muy pocos los programas que le permiten a los jóvenes que cantan expresarse y exponerse. Incluso, no importa a la etapa que llegaste porque trae consigo trabajo. Yo no puedo criticar ningún programa que se dedica a tratar de hacer visible a estos jóvenes talentos porque yo también he pasado por eso. Las comparaciones son odiosas y no creo que se deban comparar. Cada quien tiene su formato y diferentes participantes.

Marcela Navarro feliz con su carrera musical. (Instagram)

SEGUIR LEYENDO