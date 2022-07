La Voz Perú: ¿Qué pasó con los cuatro ganadores de las primeras temporadas?

Ganadores de La Voz Perú. (Foto: Composición)

La Voz Perú es el programa concurso que se encarga de encontrar al máximo exponente de la música en el país. En esta competencia, los participantes llegan para convencer al jurado solo con su talento para el canto con audiciones a ciegas.

Desde el inicio, solo buscan cautivar a los coach con su voz sin conocer absolutamente nada más de ellos. Luego, en equipos de cada uno de los entrenadores, comienzan a eliminar y los mejores continúan en competencia.

La Voz Perú se estrenó en el 2013 y continuó hasta el 2015, para luego tomar una pausa y retomar en el 2021. Este 2022, vuelve a las pantallas de los peruanos y espera volver a cautivas en búsqueda de la voz más importante del Perú.

Sin embargo, aquí recordaremos a los cuatro ganadores de las primeras temporadas que destacaron en el concurso y qué es de ellos actualmente.

DANIEL LAZO

Daniel Lazo se consagró como ganador el 20 de diciembre del 2013. El cantante era parte del equipo de José Luis Rodríguez, el ‘Puma’, y alzó el primer trofeo de este programa concurso. Con ello, se llevó un contrato con Universal Music para grabar un tema y un videoclip.

Daniel Lazo grabó el tema ‘Si no es contigo’ que fue compuesta por Gian Marco Zignago. Tras ello, lanzó otro éxito llamado ‘Vuela Paloma’. Recientemente, relanzó su primer tema en versión salsa junto a Los Barraza.

El artista continuó con su carrera musical y sigue haciendo presentaciones por todo el Perú. En su cuenta de Instagram cuenta con más de 154 mil seguidores.

RUBY PALOMINO

Ruby Palomino fue la segunda ganadora de La Voz Perú en el 2014. Ella era parte del equipo de Jerry Rivera. Tras su salto a la televisión, sus seguidores esperaban que sacara su primer sencillo como parte de su premio en el programa.

Sin embargo, la cantante contó mediante sus redes sociales que había decidido renunciar al premio. Aseguró, en el 2015, que todo se debía a que no había llegado a buenos términos con la disquera. Ya en el 2021, Ruby confesó que tomó la decisión de renunciar por ‘recomendación de un manager, pero terminó siendo estafada.

Pese al mal momento, Rubí se ha consagrado como una artista nacional. Tiene más de 68 mil seguidores en Instagram y diversas presentaciones con grupos como Alborada.

YAMILET DE LA JARA

Probablemente se haya escuchado menos de Yamilet de la Jara luego de su triunfo en la tercera temporada de La Voz. La joven logró alzar la copa en el equipo de Alex Lora en el 2015. En aquel entonces, tenía solo 19 años.

Tras ganar el concurso, grabó temas como ‘Perro amor’, ‘Poco hombre’ y más. Sin embargo, la joven vive en Puerto Rico, país dónde nació. Además, se ha presentado en concursos como Music is the Universal Cure y en el festival White Nights of St Petersburg.

MARCELA NAVARRO

La más reciente ganadora de La Voz Perú es Marcela Navarro. La joven se consagró como la mejor en el 2021, siendo parte del equipo de Guillermo Dávila. Al igual que todos los ganadores, firmó el contrato con Universal Music para grabar un tema propio.

Recientemente, estuvo involucrada en un conflicto con la organización del concierto de Guillermo Dávila en Lima, presentación a la que había sido invitada. A través de sus redes sociales, reveló que recibió un mal trato por parte de uno de los organizadores, es por ello que decidió no asistir. La cantante continúa con su carrera y cuenta con más de 70 mil seguidores en Instagram.

