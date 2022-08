La Gran Estrella: Gisela Valcárcel se disculpa en vivo con participante víctima de bullying

Gisela Valcárcel lanza mensaje sobre el bullying. (América TV)

En el programa ‘La Gran Estrella’ de Gisela Valcárcel se vivió un momento inesperado luego que la conductora expusiera un caso de bulliyng entre los participantes. La popular “señito” tuvo que disculparse con la víctima quien no pudo contener las lágrimas al darse a conocer el momento que vivió.

Resulta que la concursante Jadira Sosa contó en el programa que, durante su etapa escolar, sufrió de bullying y que esos lamentables momentos marcaron hasta el día de hoy su vida. Es así que, se sintió muy mal al vivir una situación similar en el programa de América Televisión.

Según la concursante de La gran estrella recibió ataques verbales por parte de sus compañeros en el bus del programa luego que intentara dar su opinión por el tema de Indira Orbegoso.

“ En el bus hubo un conflicto, muchos compañeros me dijeron un montón de cosas y me he sentido muy mal. Yo he sufrido bullying desde muy pequeña ”, contó Jadira.

En el set, la participante no pudo evitar romper en llanto y Gisela Valcárcel le pidió una disculpas por el momento que tuvo que pasar.

“Quiero levantar mi voz, que es la voz de millones de persona en el mundo, contra el bullying, Jadira, Julio, Manuel y muchos aquí han sufrido bullying (…) Jadira sufrió en su colegio que la encierren en un baño, que le corten el cabello y sufrió en nuestro propio bus también bullying, lo lamento mucho, no volverá a ocurrir”, dijo.

Asimismo, hizo un llamado a los televidentes a tomar consciencia sobre las situaciones de bullying que se suscitan en diferentes lugares.

“Estoy saliendo en defensa el humano. Estoy hablando con usted señora para que algún día la mentalidad cambia. Aquí no habrán inventos, no haremos más show después del show. ¿Y si me cuesta la televisión? Está bien, pero aquí haremos un equipo fuerte y grande que la música puede servir para unirnos”.

Participantes desconocidos

Como se sabe, la conductora de TV regresó a la pantalla con ‘La Gran Estrella’, espacio que cuenta con 12 participantes que fueron escogidos gracias a un riguroso casting, un formato diferente a lo que acostumbró Gisela Valcárcel con sus anteriores programas.

Esta vez, la presentadora del programa de los sábados contó el motivo que tuvo para dejar de lado a las conocidas figuras del espectáculo. Un hecho que además la enorgullece.

“Me decían anda gana audiencia que la gente quiere ver a los cantantes conocidos”, dijo la rubia, quien aseguró sentirse muy bendecida por poder dar pantalla a talentosos jóvenes que quieren demostrar sus habilidades a través de La Gran Estrella.

“Estoy siendo una persona muy bendecida porque aunque muchas personas se oponían a que yo tuviera personas no conocidas, esto seguramente hace 8 años no lo podía hacer, pero ahora sí”, dijo.

En ese sentido, Gisela Valcárcel reveló que su decisión de no hacer caso a los comentarios fue porque quería darle una oportunidad al público que quería ser parte del programa. “Quiero ver a los que no tienen nombre porque son nuestros”, acotó.

¿Quiénes son los miembros del jurado?

El nuevo programa de Gisela Valcárcel cuenta con tres miembros del jurados, quienes se encargan de calificar y dar sus apreciaciones sobre la performance de cada participantes. Se trata de Adolfo Aguilar, la coreógrafa Morella Petrozzi y la productora de televisión Michelle Alexander. También cuenta con Sergio George, quien tiene el cargo de hitmaker, también calificado a los participantes.

SIGUE LEYENDO