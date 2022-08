‘La Gran Estrella’: Participantes tuvieron fuerte altercado durante ensayos en ‘La Academia’

Participantes de 'La Gran Estrella' se enfrentaron durante los ensayos. | América Tv

Un tenso momento se vivió durante los ensayos de ‘La Gran Estrella’, así lo reveló la misma Gisela Valcárcel, quien señaló que lo que menos quieren en su programa es generar escándalos, pero que lamentablemente hay situaciones que no puede controlar.

La popular ‘Señito’ dio a conocer que dos concursantes tuvieron un fuerte altercado cuando se encontraba en ‘La Academia’ de Pachacamac. Indira Orbegoso y Masiel Mágala fueron las protagonistas de este incidente, por lo que al menos de cantar en dúo se mostraron bastante herméticas.

La discusión entre ambas se inició cuando la participante que vino de Huacho mencionó que en su debut cantó con un vestido que pesaba un kilo, a lo que uno de sus compañeros le respondió: “ Bueno, esa fue decisión tuya, mi amor ”.

Esta respuesta no fue del agrado de la cantante, quien no dudó en decirle a Manuel que le faltaba un poco más de humildad. “Oye un ratito, yo hace rato siento como que me... yo no tengo nada contra ti, te lo digo de corazón. Creo que te falta un poquito más de humildad ”, le respondió.

Dicha palabra generó que Masiel Mágala se moleste y encare a su compañera Indira Orbegoso, indicando que a ella es la que le falta humildad. Lo que nunca imaginaron es que más adelante ella tendrían que cantar juntas en el escenario de ‘La Gran Estrella’.

“ Si hablamos de humildad y estas cosas no creo que ella sea necesariamente una persona que lo representa . A mí me parece un payasada porque en primer lugar tu eres la menos adecuada para hablarnos de humildad, una persona que habla que me costó cien mil, dos mil, trece mil...”, mencionó.

Asimismo, otra participante intervino y respaldó a Masiel. “Si vamos a hablar de humildad, primero tenemos que mostrar humildad. Qué se ponga a pensar mil veces, yo creo que le falta. Ella puede ser muy bonita, vestirse muy bien, tener un carácter, cantar hermoso, bailar muy bien, pero si no tiene humildad, no estamos hablando de nada”, precisó.

Massiel Málaga. (Foto: GV Producciones)

Indira se defendió

Cuando Gisela Valcárcel le preguntó a Indira Orbegoso por lo sucedido, ella señaló que todo se trató de un mal entendido y explicó por qué le dijo a su compañero que le faltaba un poco de humildad, algo que finalmente no le gustó para nada a sus otras compañeras.

“ Realmente veo esto y para mí es muy incómodo . Te voy a contar ahora. Nosotros estamos en grupo y uno de mis compañeros, Manuel, de hecho me llevo súper bien con él, yo no tengo problemas con absolutamente nadie, de hecho si alguien necesita mi ayuda yo estoy ahí, de repente eso les molesta que yo sea muy alegre”, señaló.

“Desde que estoy acá mi compañero me hacía un bullying natural, uno sano, ya era como la cuarta vez que lo hacía, entonces lo volvió a hacer, entonces le dije que no tenía nada contra él y le dije que ya no lo haga. Yo considero que es un mal entendido, no tengo nada contra nadie ”, añadió.

SEGUIR LEYENDO