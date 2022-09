Keiko Fujimori vuelve a TikTok y reitera su deseo de adelanto de elecciones: “Vacancia no es la única salida” | VÍDEO: TikTok

Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, volvió a utilizar su cuenta de TikTok para dar sus impresiones sobre la gestión de Pedro Castillo como presidente de la república. “Desde mi último video aquí, han pasado tantas cosas. Podríamos quedarnos horas hablando de los escándalos de corrupción y errores de este gobierno, pero ahora es tiempo de soluciones”, manifestó en el clip.

En esa línea, la hija de Alberto Fujimori alabó que toda su bancada haya apoyado las dos mociones de vacancia presentadas: la primera por la legisladora de Avanza País, Patricia Chirinos, a finales del 2021; mientras que la segunda intentona fue iniciativa de Renovación Popular, en marzo del presente año.

“Muchos me preguntan ¿Cuándo va a terminar esta situación?, ¿Cómo podemos salir de esta crisis? Vivimos en una incertidumbre constante. En los dos pedidos de vacancia que se presentaron, tengo que resaltar que Fuerza Popular y sus 24 congresistas votaron a favor”, continuó.

Ante el fracaso de estas iniciativas, Fujimori Higuchi consideró que ya llegó el momento de acordar entre todas las fuerzas políticas un adelanto de elecciones, en las cuales ella no participaría.

“Está demostrado que solos no podemos, lo he dicho y lo repito. La solución pasa por la vacancia, pero no es la única salida. Si es que no hay ese consenso, es hora de discutir el adelanto de elecciones, en el que señalo claramente que no participaré”, precisó.

“Si se adelantan las elecciones, no seré candidata a la presidencia, pero sí seré una activista en búsqueda del consenso para salir de este estancamiento. En todos los escenarios, la salida pasa por informarnos, involucrarnos y dar la lucha como ciudadanos”, aseveró.

En contra de adelanto

Desde la bancada de Fuerza Popular, más de uno de sus integrantes se han mostrado en contra de adelantar los comicios electorales, tal como ya pidió su lideresa hace unos días desde Chimbote.

“Esperamos que haya un espacio de consenso y se logre una vacancia o se haga un adelanto de elecciones. Sé, por el señor Nano Guerra, que él va a dar prioridad ahora que está presidiendo la Comisión de Constitución para que se pueda debatir el proyecto de ley (de adelanto de comicios) que ha presentado una congresista de otro grupo político. Ojalá haya el consenso para nuevas elecciones”, dijo Fujimori.

Nano Guerra García se disculpa por haber sesionado desde la playa.

Sin embargo, Guerra García ya había manifestado estar en contra de este proyecto de ley, presentado por su colega Digna Calle, integrante de la bancada de Podemos Perú y segunda vicepresidenta del Parlamento.

“Estamos en una democracia representativa y el Ejecutivo es el que convocará a elecciones, y eso es lo primero que hay que entender. No son los gobernadores regionales, las ONG ni los obispos quienes pueden decir si hay elecciones”, sostuvo el fujimorista el pasado jueves 25 de agosto.

“A lo que llama fuerzas políticas son una congresista con una bancada de cinco y una no agrupada, sobre un total de 130 parlamentarios. No son las fuerzas políticas representadas en el Congreso, son una minoría. Aun así, hay que debatir todas las propuestas”, escribió después en su Twitter el titular de la Comisión de Constitución.

Martha Moyano se refiere a una posible vacancia de Pedro Castillo: “Si no sale de Palacio, optaríamos por irnos”. Foto: Andina

En esto coincidió su correligionaria Martha Moyano, quien también se mostró en contra de los sugerido por excandidata a la presidencia.

“No es el grupo parlamentario quien decide si prioriza o no, eso es incorrecto (...). Nosotros estamos diciendo que la Comisión de Constitución tiene que priorizar proyectos de ley que hayan ingresado, pero no lo decide el partido ni la bancada —porque no podrían hacerlo—”, afirmó en diálogo con RPP.

“El Congreso sí puede cortar el mandato del presidente, y eso pasa por una reforma constitucional (...), pasa por dos legislaturas de 87 votos. Mientras vamos a ese procedimiento, llegaremos al 2024. Por eso, decimos que más rápida es la vacancia”, añadió.

