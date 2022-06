Nano Guerra García veraneando en el norte en plena sesión del Congreso dejó estos memes

Nano Guerra García desde la playa atiende participación en el Congreso.

El congresista de Fuerza Popular Hernando Guerra-García reconoció este martes que viajó a una playa del norte del país sin pedir licencia al Parlamento. En entrevista con RPP explicó que había planificado con anterioridad realizar ese viaje con su familia, pensando que por estas fechas no habría sesiones de comisiones ni del pleno del Congreso.

“Lamentablemente he tenido que trabajar estos días”, dijo el legislador.

Según refirió el también vocero de Fuerza Popular, no pudo manejar “este inconveniente” y por esa razón tuvo que hacer ambas cosas (viajar y participar virtualmente en una comisión).

Respecto a si solicitó licencia a fin de poder viajar, el parlamentario admitió que no ha cumplido con ese requisito y que recién procederá a hacerlo. “Los días que he ido de vacaciones me han puesto comisiones a las que he asistido, me han puesto trabajo en el momento en que quería descansar” , agregó.

Guerra-García sostuvo, además, que en adelante tendrá más cuidado en fijar los días en que le corresponde trabajar y en los que le toca descansar.

Durante la sesión de la Comisión de Producción realizada en la víspera, el referido parlamentario participaba de manera virtual y, en determinado momento, encendió la cámara de su teléfono celular, mostrándolo con lentes oscuros y sombrero, en una playa.

PODRÍA SER INVESTIGADO

En declaraciones a Infobae, el exoficial mayor del Congreso José Cevasco señaló que la Comisión de Ética podría abrir una investigación de oficio contra el vocero de Fuerza Popular debido a que “un parlamentario no puede realizar otras actividades en horas del funcionamiento del Congreso”. Además, hizo una aclaración respecto a las licencias.

“Cuando solicitas licencia por temas de carácter personal que tiene que ver con familia o estudios, estos no son remunerados. Sin embargo, cuando se trata por enfermedad, ahí sí se te abona el dinero correspondiente”, mencionó Cevasco. También añadió que no hay un limite de días para solicitar una licencia.

Hay que enfatizar que un congresista de la República percibe un sueldo mensual de S/ 15 000. Adicionalmente, reciben un bono por apoyo logístico y gastos de representación que asciende a S/ 9,700. Dichos montos se deben para que ejerza su labor exclusiva en el Legislativo.

Según el artículo 18 del Reglamento del Congreso, la función del congresista es de tiempo completo.

Dicha actividad comprende los trabajos en las sesiones del pleno, de la Comisión Permanente y de las comisiones, así como en el grupo parlamentario y la atención a los ciudadanos y las organizaciones sociales, y cualquier otro trabajo parlamentario, eventualmente, algún cargo en la Mesa Directiva o en el Consejo Directivo.

CERRÓN SALIÓ EN DEFENSA

Este hecho fue criticado desde distintos sectores; sin embargo, Waldemar Cerrón, vocero de Perú Libre, salió en defensa del congresista. El legislador oficialista respaldó a Guerra García por las críticas que viene recibiendo tras el episodio en plena sesión parlamentaria.

“Pero está trabajando. ¿Está trabajando sí o no? Yo puedo estar en mi casa también (trabajando desde allá). Ustedes (la prensa) quieren escuchar lo que ustedes piensan. Para mí está cumpliendo con su trabajo porque está respondiendo de forma virtual”, señaló en diálogos con Canal N.

En este sentido, Cerrón indicó que el funcionario no habría incumplido sus labores parlamentarias. Además, indicó que, si la Comisión de Ética decide investigar a Guerra García, deberán esperar la emisión del informe de la Comisión de Producción para poder concluir el estado del parlamentario de la bancada anaranjada.

