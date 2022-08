Aníbal Torres señala que el narcotráfico estaría detrás de las investigaciones contra Pedro Castillo

El premier Aníbal Torres insultó a la prensa señalado que existe un grupo de "periodistas sicarios".

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, ha sorprendido con la publicación de tweets en las que da a entender que el narcotráfico estaría influyendo en el desarrollo de las investigaciones contra Pedro Castillo, Lilia Paredes, Yenifer Paredes, demás familiares y figuras políticas cercanas al mandatario. Esto a partir de los cambios de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en el proceso contra su hermana.

“La fiscal de la Nación nombrada por la Junta Nacional de Justicia, cambió a la fiscal Revilla que investigaba a su hermana, Emma Benavides, porque habría liberado a narcotraficantes a cambio de coimas”, se lee en la publicación del premier. Asimismo, recordó la decisión de Benavides de retirar al fiscal Almanza del caso vinculado a la familia Sánchez Paredes por narcotráfico y la reacción de algunos fiscales.

Torres aseguró que fiscales como Cubas Villanueva, Frank Almanza, Salas Zegarra y Bersabeth Revilla son honestos y que su salida evidenciaría “que el narcotráfico ha tomado a un sector de la administración de justicia que investiga a la familia del presidente”. Cabe recordar que hasta el momento, Pedro Castillo afronta seis investigaciones vinculadas a supuestos actos de corrupción ocurridos durante los primeros meses de su mandato.

Aníbal Torres cuestiona investigaciones contra Pedro Castillo y familiares.

Además de la fiscal de la Nación, Torres cuestionó la labor de la prensa y señaló la existencia de un “grupo de periodistas sicarios y expertos que trabajan para delincuentes” para luego mencionar al investigado Graña Miró-Quesada. Si bien no especificó a quién se refería, por los datos brindados se ha dado entender que se refiere a el Grupo El Comercio, empresa que gestiona diarios como El Comercio, Perú 21, Gestión, entre otros.

En su continuo ataque a la prensa, el premier señaló que esta pretende “obligar al presidente a renunciar”; sin embargo, las publicaciones recientes de diversos medios de comunicación han revelado los resultados de diversas encuestas. Si bien el mandatario se ha recuperado en niveles de popularidad, buena parte de la población considera que su salida del cargo lograría mejores resultados frente a la crisis política que se vive.

“Nadie dijo que esta lucha sería fácil, pero la ganaremos con el pueblo”, indicó el premier Aníbal Torres a modo de cierre en su publicación.

Cuestiona la justicia

El premier indicó que en las facultades de derechos se "deforma mentalmente" a los estudiantes alejándolos de la realidad.

“El derecho en el Perú siempre ha servido para beneficiar a una determinada clase social”, se le oye decir al premier en un video difundido desde sus redes sociales. Este recuerda los días previos a la Reforma agraria señalando que el campesino nunca recibió justicia cuando los hacendados abusaban de su poder e influencia llegando a tomar posesión de terrenos ajenos. “Ahora cuando se encuentran dos poderes, uno de arriba y otro la gente del pueblo. El que gana siempre es el de arriba”, añadió.

“Nosotros en Lima no nos damos cuenta. ¿Por qué están libres los expresidentes que tanto han robado? ¿Por qué están libres los del Club de la construcción? Porque tienen plata y poder. Los demás que son pobres, por más pequeño que sea su delito, se están pudriendo en la cárcel. Eso lo entiende todo el mundo, pero no lo entendemos nosotros los abogados y los estudiantes de derecho porque a veces en las facultades hasta se deforma mentalmente al estudiante, se le aleja de la realidad para hacerlo entrar en teorías que no tienen nada que ver con nuestra realidad”, dijo Torres.

