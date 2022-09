Karla Tarazona y Rafael Fernández: Anuncio de separación, declaraciones polémicas y un acuerdo de conciliación

Karla Tarazona y Rafael Fernández al parecer terminaron su matrimonio en buenos términos, luego de una semana bastante polémica.

Karla Tarazona y Rafael Fernández estaban a punto de cumplir dos años de matrimonio, las fotos que publicaban de regalos y viajes costosos no hacían imaginar que se encontraban en plena crisis porque el pasado 26 agosto publicaron un comunicado en redes, anunciando su separación.

Este anuncio dejó boquiabiertos a todo el público que los seguía, luego de ellos se dejaron de seguir en Instagram y por más que el acuerdo decía que no iban a declarar, Rafael fue el primero en incumplir lo acordado.

Comunicado de Karla Tarazona. (Instagram)

El domingo 28 de agosto, ‘El rey de los huevos’ le dio una entrevista exclusiva a la periodista Magaly Medina en su nuevo departamento y esta conversación fue difundida el lunes 29, en el programa de espectáculos de ATV.

En esa entrevista dijo varias cosas puntuales, primero descartó totalmente que haya una tercera por su parte y por el lado de Karla que haya ocasionado la separación.

“Por mi lado no he conocido a nadie ni tampoco pienso establecer una relación. Terceras personas no existen y creo que por el lado de Karla tampoco. No ha pasado (un ampay) si no no estuviese tranquilo”, indicó.

También, comentó que el amor se había desgastado y que tenían muchas diferencias que no podían resolverse y ocasionaron que los sentimientos cambien.

Rafael Fernández habla de su ruptura con Karla Tarazona y asegura que dio su cien por ciento para que no acabe su matrimonio. (Magaly TV La Firme)

“En el fondo había quiebres que no se sanaban y en mi caso hacía que se desgaste el amor. Sí, se comenzó a ir el amor, esa es la verdad. Yo di el 100 por ciento de mí. Yo no lo hubiese querido porque hubiera sido para toda la vida, pero cuando ves que el tema no avanza y por la mínima cosa explotas, por mi paz y tranquilidad no le vi futuro”, agregó.

Luego, realizó desatinados comentarios comparando el apoyo que les quiere dar en su educación superior a los hijos de Karla Tarazona con obras sociales.

“Yo creo que son chicos que valen la pena, en varios aspectos. Son muy cariñosos, expresan mucho amor. Magaly, si ayudo a ollas comunes, nada me costaría hacer un fondo para ellos. Yo conozco chicos que con pocos recursos han logrado varias cosas, seria que lo aprovechen”, acotó.

También acusó a Christian Domínguez de perturbar su tranquilidad y la de su esposa cada vez que lo encontraban en su casa de La Molina. A pesar de que Fernández no quiso dar más detalles al respecto, la conductora confesó lo que le contó el empresario fuera de cámaras.

“Cuando Christian Domínguez y Karla Tarazona empezaron a tener una mejor relación por el bien de su criatura, alteró un poco la paz y la tranquilidad de la pareja de esposos porque Christian entraba a la casa a pasar tiempo con su hijo. Él (Rafael) nos confesó que sí lo perturbó bastante, le llegó a incomodar la presencia constante de Christian dentro de la casa”, indicó Magaly.

Rafael Fernández no quiso que Christian Domínguez ingrese a su casa cuando iba a recoger a su hijo con Karla Tarazona. (Magaly TV La Firme)

Para solucionarlo, Rafael y Karla llegaron a un acuerdo. “Después de tener algún tipo de roce, el acuerdo fue que Christian tenía que recoger a su hijo fuera de la casa. Quedarse en la puerta y ya no ingresar. Eso fue lo que él nos contó ”, dijo la presentadora de ATV.

Finalmente, detalló que se habían casado con bienes separados y todo lo que regaló a locutora radial, no se lo pedirá y lo dejará al nombre de ella.

Padres reaccionaron a los comentarios de Rafael Fernández

Las declaraciones que hizo Rafael Fernández sobre cubrir la educación de los hijos de Karla Tarazona porque “así como ayuda a las ollas comunes como no hacerlo con los chicos”, molestaron mucho a los padres de los hijos de la conductora de televisión.

El primero en salir a manifestar su incomodidad fue Leonard león, padre de los dos hijos mayores de Karla. Él comentó que sus palabras en televisión “están afectando psicológicamente a sus hijos” y aseguró que el empresario avícola lo hace porque “le encantan las cámaras”.

Leonard León llama "asno" a Rafael Fernández por referirse a sus hijos y su educación en televisión. (Instagram).

Al día siguiente, Christian Domínguez salió indignado en su programa de ‘América Hoy’ a responder a Rafael. Mencionó que su hijo, el tercero que tiene Karla, tiene padres trabajadores que siempre se han hecho cargo de él y le pidió en ese momento que salga públicamente a rectificarse.

“Eso fue lo que me incomodó. Mi hijo no necesita de nadie, tiene dos padres que trabajan, pero eso lo que dijo (Rafael), lo pinta de cuerpo entero”, indicó el cantante.

Christian Domínguez pide a Rafael Fernández que se rectifique por hablar de su hijo. | América Hoy

Por otro lado, el líder de ‘La Gran Orquesta’ también hizo una aclaración cuando Rafael reveló que Karla mantenía contacto muy seguido con Christian, dando entender que sería un de los motivos de su separación.

“Dio entender que yo fui un problema en su matrimonio, cuando yo respete cada pauta de su matrimonio. Yo no tenía contacto con la madre de mis hijos, solo conversaba con la nana (Maricarmen) y muy pocas veces vi a Karla ”, dijo el artista.

Karla le responde a Rafael

En un enlace telefónico al programa de Magaly Medina, Karla Tarazona le respondió fuerte y claro a Rafael Fernández, indicándole que no lo obliga a nada con respecto a la educación de sus tres hijos y que ella cubrirá los gastos como lo ha hecho siempre.

“Yo no obligo a nadie a hacer nada. No es su obligación. Yo siempre me he hecho responsable de las cosas de mis hijos y seguirá siendo así”, expresó la locutora de radio.

Asimismo, contó que no esperaba el fin de su matrimonio y con ayuda psicológica ya ha aprendido a soltar y dejar a las personas, por eso dijo que ella está viviendo su propio duelo.

“Han pasado muchas cosas estos días, que están haciendo que el amor que se sintió en su momento vaya bajando. Yo hasta el final luché por mi matrimonio, pero cuando a veces el amor no es suficiente. Y lo acepto. No me esperaba el fin de mi matrimonio, pero es mejor que sea ahora que sea más adelante, cuando haya niños de por medio” , añadió Karla Tarazona.

Karla Tarazona responde a Rafael Fernández y le manda advertencia. | Panamericana Tv.

Pero en comunicación nuevamente con su programa D’Mañana, el jueves 1 de septiembre, Karla Tarazona expresó su fastidio y molestia con el empresario por mencionar a sus hijos.

“Para empezar, creo que las personas que me conocen saben que yo trabajo y todo lo que he hecho en mi vida. A mí no me da miedo salir de esta casa e irme a otro lado, porque yo sí tengo los pantalones bien puestos para rehacer mi vida y para empezar de cero, porque no es la primera vez”, dijo bastante incómoda.

Acuerdo de conciliación

La tarde del viernes 2 de septiembre, Karla Tarazona y Rafael Fernández se vieron nuevamente las caras en un centro de conciliación para iniciar los trámites de su divorcio y para ponerse de acuerdo en quien se quedaría con algunos bienes.

Luego de ello, se fueron a cenar al club Regatas y caminar por el malecón de Miraflores, demostrando así que su separación se dio en buenos términos.

La abogada Karla Viso se presentó en el programa ‘Magaly TV: La Firme’ y contó detalles de lo que se vivió en la conciliación entre Rafael y Karla. Ella reveló que los aún esposos confesaron que aún se amaban, aunque ya no se encuentran juntos.

Magaly tenía en su poder el acuerdo de la pareja y lo detalló punto por punto. Rafael le va a traspasar vía notarial la camioneta que le regaló a Karla y permitirá que ella se quede con los muebles y todo el interior de la casa que compartieron en La Molina.

Magaly Medina lee los acuerdos en los que quedaron Karla Tarazona y Rafael Fernández | Magaly TV: La Firme

“En esta conciliación veo que él le va a traspasar el carro en los próximos días, notarialmente. Le ha dejado todo el interior, todo lo que hay en la casa, todos los muebles, el menaje con inventario. Muebles, televisores, todo lo que ellos compraron para llevar a esa casa, todo eso se queda con ella”, señaló la ‘Urraca’.

Asimismo, Medina Vela le preguntó a la letrada que había pasado con el plazo de retiro de Karla de la casa, y ella comentó que el plazo se ha ampliado a dos meses hasta que termine el contrato.

“ Rafael estableció que si en dos meses ella no puede retirarse de la casa, no hay ningún problema, que no se preocupe. Que ella puede irse en el momento que ella desee y cuando encuentre un departamento donde establecerse” , sentenció.

