Rafael Fernández: ¿en qué trabaja y cuánto dinero estaría ganando al mes?

Rafael Fernández continúa siendo el centro de atención luego de que hace unos días tuviese una declaración que causó polémica en referencia a la ayuda económica que ofreció dejarle a los hijos de su aún esposa Karla Tarazona. Esta vez, el programa de ‘Magaly Tv La Firme’ reveló sobre el patrimonio económico que tiene.

En la última edición del programa de Magaly Medina, la periodista dio a conocer que el ‘Rey de los huevos’ no tendría tanto dinero como ostenta. La periodista expuso sobre los ingresos económicos que recibe el empresario, el cual no alcanzaría para darse la vida de lujos que pregona en redes sociales y medios de comunicación.

Según el informe, actualmente Rafael Fernández solo gerencia la empresa de su papá y tiene la suya propia, relacionada a los huevos, de la cual ahora no se conoce si continúa funcionando.

“La empresa que creo que es la más rentable de todas, es Farvet, la empresa de su padre, él tiene un sueldo como gerente, no es el dueño, es el gerente... supongo que su papá es el que le paga su sueldo como gerente . La empresa de los huevos no sabemos exactamente qué tan rentable es, al principio parecía que sí, pero ahora, a estas alturas, no sabemos si funciona o no”, indicó Magaly Medina este jueves 01 de setiembre.

Según las fuentes de la popular ‘Urraca’, el esposo de Karla Tarazona a vendido todas sus motos y solo conserva cuatro de sus autos.

“Ha vendido el yate, se está deshaciendo de casi todos sus activos, por qué, no lo sabemos, pero yo digo, solamente siendo gerente de la empresa de su papá, no creo que tanta un sueldo digamos tan fabuloso”, mencionó la conductora del programa de espectáculos de ATV.

Para Magaly Medina, ‘no todo lo que brilla es oro’. “La gente nos puede vender una imagen de excesivamente exitosa, generosa, que tiene mucho dinero, pero a veces es solo apariencia, mucho cascarón y adentro no hay nada”, acotó.

Las promesas costosas que hizo a Karla Tarazona

Tras dar por finalizado la relación matrimonial que tenía Karla Tarazona con Rafael Fernández, recordamos las promesas que quedaron inconclusas, aquellas que se anunciaron entre bombos y platillos a los medios de comunicación.

Matrimonio religioso: En un enlace en vivo con Magaly Medina, el empresario le hizo una promesa a su esposa con quien se encontraba en Cancún. Rafael Fernández quería “dar el siguiente paso” en su vida junto a su esposa: casarse en una iglesia y con la bendición de Dios.

Tener una hija: Ambos tienen hijos varones, por lo que en una entrevista con la ‘Urraca’ confesaron que querían concebir una niña. Incluso, Karla anunció que iniciaría un tratamiento para quedar embarazada.

Tour por Europa: Otras de las promesas de Rafael Fernández a Karla Tarazona fue llevarla de viaje a Europa. El empresario de los huevos le había prometido en su cumpleaños que en agosto de este año se iría a Europa junto con ella.

“Además, para ir a Europa no es para ir una semana. Es para que te vayas mínimo 20 días”, acotó Karla bastante emocionada. “Mi sueño es ir a Francia, hay que aprovechar bien el tiempo. La vida es joven, hay que aprovechar bien el tiempo. 39 años no se cumplen todo el tiempo”, acotó la exmodelo.

Viaje a Disney: La conductora de televisión tenía el sueño de llevar a sus 3 hijos a Disney, aquel que no dudó en compartir con su esposo Rafael Fernández. La familia tenía planeado su viaje a Estados Unidos para mediados de 2022, sin embargo, Leonard León no firmó el permiso notarial para que sus hijos puedan salir del país y frustró los planes.

