Padre de Rafael Fernández niega vínculo con el empresario: “No hablamos, ni sé nada de él”

Este viernes 2 de septiembre, el programa ‘América Hoy’ se comunicó con el doctor Manolo Fernández para que opinara sobre la mediática ruptura de su hijo Rafael Fernández con Karla Tarazona. Para sorpresa de las conductoras, el hombre de 80 años negó tener algún vínculo con el empresario.

“Yo no sé nada, yo estoy de viaje. No he hablado nada con él, no tengo comunicación. ¡No sé nada! Estoy fuera del país. Yo no hablo con él hace tiempo, él no trabaja conmigo, ni sé nada de él”, manifestó el destacado médico.

El reportero de ‘América Hoy’ quedó confundido con sus declaraciones, ya que, según el programa ‘Magaly TV, La Firme’, la expareja de Karla Tarazona es gerente de la empresa de su padre y de su propio negocio de huevos.

“¿Está usted enfrentado con él?”, preguntó el hombre de prensa, a lo que Manolo Fernández respondió que no existe un conflicto entre padre e hijo, sino que simplemente no se hablan. “ Nada, yo estoy en otras actividades. En estos momentos, no he tenido tiempo para conversar con él ”.

Cuando se le preguntó qué tan cierto era que Rafael Fernández no tiene tanto dinero como presume en redes, el doctor señaló: “No sé nada. Él ya es una persona de 50 años, no sé, creo que hasta será abuelo, no sé. Yo ya tengo 80 años y él 50, yo ya estoy para irme al otro lado más bien”.

Manolo Fernández se pronunció en 'América Hoy'.

