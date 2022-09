Karla Tarazona lamenta que Rafael Fernández haya involucrado a Christian Domínguez en su separación

Karla Tarazona furiosa con Rafael Fernández lanza advertencia. (Panamericana TV)

Este 01 de julio, Karla Tarazona se comunicó con su programa “D’ Mañana” para seguir pronunciándose sobre las declaraciones de su aún esposo Rafael Fernández. La conductora televisiva expresó su molestia con el empresario por haber involucrado a Christian Domínguez y Pamela Franco en su polémica ruptura.

Y es que, todo comenzó cuando Magaly Medina reveló que el empresario se sentía perturbado con la presencia del cumbiambero en su casa cuando iba a visitar a su hijo. “Cuando Christian Domínguez y Karla Tarazona empezaron a tener una mejor relación por el bien de su criatura, alteró un poco la paz y la tranquilidad de la pareja de esposos porque Christian entraba a la casa a pasar tiempo con su hijo. Él (Rafael) nos confesó que sí lo perturbó bastante, le llegó a incomodar la presencia constante de Christian dentro de la casa”.

Esto ocasionó que el cantante le responda dejando en claro que desde hace mucho tiempo no tiene comunicación directa con Karla Tarazona, descartando que él haya sido uno de los problemas en la relación de la animadora y el denominado ‘Rey de los huevos’.

Sin embargo, no todo quedó ahí, pues Pamela Franco también se vio involucrada cuando Rafael Fernández se comunicó con ella para aclararle sus palabras. Incluso, la cumbiambera se presentó en ‘América Hoy’ para sacar cara por el padre de su hija y arremeter contra el empresario.

Karla Tarazona lamenta que estén involucrados

Por ello, la locutora radial se refirió a la feliz pareja y comenzó señalando que no sabe el por qué ambos siguen en medio del escándalo que ha provocado su ruptura. “No entiendo qué está pasando por su cabeza. No entiendo ya porque incluso se ha involucrado a una familia que no tiene nada que ver, que es Christian y Pamela, ellos no tiene absolutamente nada que ver en esta situación”, señaló la mañana de este jueves.

“A mí me da mucha pena y, obviamente, me fastidia que estén involucrando a otras personas que no tienen nada que ver y que estén perjudicando un matrimonio como el de Pamela y Christian. Yo he sido muy tajante y clara que el tipo de relación que yo llevo con él es porque somos papás”, agregó.

Asimismo, confesó que le envió un mensaje a la cumbiambera y espera reunirse con ella para pronto para conversar al respecto. ”Le hice llegar mi sentir a Pamela y en algún momento tendré la oportunidad de conversar con ella. Lo mínimo que quiero es que se perjudiquen a terceros y menos involucrar a otras personas”.

Christian Domínguez furioso con Rafael Fernández

Christian Domínguez enfureció cuando Rafael Fernández aseguró que cubriría los gastos escolares de los hijos de Karla Tarazona señalando que los menores no tenían papá. Y es que, uno de pequeños fruto de la relación que mantuvo con la figura de Panamericana TV.

“Yo doy una pensión desde que mi hijo nació, su mamá está a cargo del 50% de los gastos de mi hijo. Mi hijo no necesita de nadie, tiene dos padres que trabajan por él, eso lo que dijo lo pinta de cuerpo entero (...) Estoy fastidiado porque tengo familia, mi señora está fastidiada con el tema. Cuando uno se separa, no se habla de los bebés, se mantiene entre cuatro paredes, se maneja internamente porque no es parte de este problema. La entrevista debió hablarse del rompimiento, es como si mi hijo estuviese huérfano, no tuviera una pensión, una madre”, indicó.

