Marko Ciurlizza resaltó que Alianza Lima buscará ganar el clásico del fútbol peruano desde el inicio

El exfutbolusta no dudo en resaltar la buena racha de Alianza frente a la desequilibrada campaña de Universitario (Video: Zona mixta/ Movistar Deportes)

Marko Ciurlizza, exjugador de fútbol y actual comentarista deportivo en A Presión Radio, ofreció su punto de vista en relación al clásico peruano entre Alianza Lima vs. Universitario. Por su trayectoria deportiva, este evento ha sido experimentado por ‘Markinho’ vistiendo la camiseta de los dos rivales históricos.

“Es muy fácil decir que no hay favoritos porque es un clásico. Pero, sin duda, Alianza llega mejor. En lo futbolístico, Alianza tiene una idea de fuego muy marcada, con un equipo, al menos en Matute, siempre sale a buscar el partido desde el minuto uno”, expresó para las cámaras de Zona Mixta de Movistar Deportes.

El excentrocampista aclaró que no está totalmente de acuerdo con la idea de que un clásico es un partido aparte, pues evalúa la manera en la que ambas escuadran se vienen desenvolviendo en el torneo local y considera que sí existe un grupo con mayor predilección a ganar en la cancha. “En el caso de la U, en lo anímico vienen bien pero con dudas. No tienen un equipo definido, con muchos cambios, principalmente de mitad de cancha para adelante. Alianza ya tiene un once que sale de memoria. Jugadores que están pasando un gran momento como (Pablo) Lavandeira o (Hernán) Barcos. En la U, a esperar que algunos jugadores recuperen su nivel. Ojalá sea un buen partido, cada uno con sus armas”, agregó Ciiruliza, remarcando que espera que el segundo clásico del año sea un espectáculo para toda la afición del fútbol peruano.

El ‘Tigre’ ha tenido la oportunidad de vestir las dos camisetas con la rivalidad histórica más conocida en el fútbol local. Debutó con Universitario de Deportes en el año 1996 y se desarrolló en las filas ‘merengues’ hasta el 2001. Aquel año, Alianza Lima celebró su centenario de fundación y decidió fichar al entonces titular indiscutible de la U. Por tal motivo, entre sus palmarés como futbolista profesional, destacan siete títulos con los ‘cremas’ y también siete con los ‘victorianos’, entre torneo Apertura, Clausura y de Primera División.

El centrocampista militó en ambas escuadras desde 1996 hasta 2010.

“Yo tengo muchos recuerdos y gratitud hacia Universitario de Deportes, un cariño muy especial. Pero, haciendo mi carrera en Alianza y siendo toda la vida siendo hincha de Alianza, lo que se transmite de generación en generación dentro de mi familia es ser hincha ‘blanquiazul’. Justo lo hablaba hoy, del deseo que Alianza gane y que siga ubicándose en los punteros. Que se pueda lograr un Bicampeonato, sería ideal como en el año 2003 y 2004, en el que tuve la posibilidad de estar presente como futbolista”, enfatizó Marko, dejando en claro que lejos de su afición por ciertos colores, ser profesional dentro del campo de juego nunca le fue problema, pues dio lo mejor de sí en ambos conjuntos.

Con Universitario suma 141 partidos oficiales. Luego de un corto paso por el Botafogo de la primera división brasilera, con 10 duelos jugados, regresó al Perú para defender los colores de Alianza Lima. Con los ‘íntimos’ registra un total de 274 cotejos.

Cabe resaltar que para el primer clásico del año, durante el mes de abril, lo propuesto por Ciurlizza se mantenía intacto. Para él, Alianza saldría a proponer incluso en calidad de vista en el estadio Monumental. “Más allá de dar un resultado, deseo de todo corazón que gane Alianza. Los clásicos siempre los tienen que ganar ellos porque lo manda el rival, la historia, los hinchas y jugadores. Dar un resultado, sea cual sea me gustaría que gane Alianza porque como hincha yo vivía el futbol y siempre decía “contra la ‘U’ no podemos perder” porque lo manda la historia y la camiseta. Lo de la ‘U’ es otra cosa totalmente, otra sensación”, reveló para el programa digital “Los Renegrones”.

El exjugador opinó de la calidad del plantel 'blanquiazul' para referirse a un posible cambio de juego que permita mejorar el rendimiento. | Video: Los Renegrones

