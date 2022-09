Aldair Rodríguez resaltó que Alianza Lima aprovechará la localía para llevarse el triunfo ante Universitario

Aldair Rodríguez suma 4 asistencias en lo que va del Clausura 2022.

Aldair Rodríguez declaró para la prensa local a las afueras del estadio Matute, después de los entrenamientos del cuadro ‘victoriano’, de cara al clásico del fútbol peruano, programado para el domingo 4 de setiembre a las 15:30. horas “Puede pasar cualquier cosa pero estamos de local y no podemos darle chances al rival para que nos supere. No solo contra la U, contra los demás equipos, cada vez que el estadio está lleno, nosotros estamos felices”, indicó el atacante que viene destacando como titular durante las jornadas del torneo Clausura de la Liga 1 2022. En la presente campaña, el delantero no ha anotado tantos, pero sí ha cumplido con otorgar cuatro asistencias para los respectivos triunfos del conjunto ‘íntimo’.

Es importante resaltar el protagonismo de la afición ‘blanquiazul’ en los encuentros de Alianza Lima como local en el estadio Matute. Para el clásico, los hinchas agotaron las entradas disponibles en cuestión de horas. Por tal motivo, se sabe que el recinto lucirá absolutamente abarrotada. De la misma forma, la venta de los tickets le agrega ventaja al récord de taquilla ya marcado en este año 2022. En solo 13 partidos en calidad de local, y sin haber concluido el certamen local, el club de la Victoria ha recaudado 13.6 millones de soles. Dicha cantidad supera a la última de 2019, con 13 millones de soles.

Entradas agotadas para Alianza Lima vs Universitario.

Respecto al plantel en general, Rodríguez enfatizó lo enfocados que están y resaltó la característica de los clásicos peruanos en torno al marcador y lo inesperado que se puede presentar el domingo. “Bastante concentrados en el partido del domingo. Va a ser un partido complicado como lo son todos los clásicos así que con mucha expectativa. En un clásico no hay favoritos. Hay que respetar al rival y hay que hacer las cosas bien para que podamos llevarnos el triunfo”, declaró el futbolista de 28 años.

A título personal, el centrodelantero aportó con comentar que cuenta con una larga experiencia en clásicos vistiendo la camiseta ‘íntima’. “Yo juego clásicos con Alianza Lima desde los 12 años. He tenido lindos momentos en menores, en reserva y en primera. Será un lindo partido”, reveló. El jugador limeño volvió a defender los colores aliancistas desde 2021. Anteriormente, lo hizo, con menor continuidad en el campo de juego, entre los años 2012 y 2015. En total, sus números indican tres goles y cinco asistencias en 56 cotejos disputados.

Por último, las dudas sobre la presencia de ‘Jeffry’ no fueron ajenas a Rodríguez, quien confesó no poder contestar a detalle sobre la situación interna del club y las decisiones de Carlos Bustos. “Lo vemos bien (a Jefferson Farfán). Estamos contentos con él porque esta trabajando con el grupo”, concluyó el atacante.

Jefferson Farfán entrenó a la par con sus compañeros y podría tener minutos en Universitario vs Alianza Lima.

En los últimos días, empezó a circular la información que la ‘Foquita’ podría marcar su regreso a la canchas en el clásico del fútbol peruano. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, no se negó ni confirmó su presencia en la convocatoria de Alianza Lima. Todo se sabrá el domingo en Matute.

