Universitario vs Alianza Lima: Marko Ciurlizza habló del clásico y del estilo de juego de los ‘íntimos’

Marko Ciurlizza jugó en Universitario y Alianza Lima, saliendo campeón nacional con ambas instituciones.

Alianza Lima visitará este domingo 17 de abril a Universitario de Deportes como parte de la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2022. El Estadio Monumental será el escenario de este duelo, en donde los ‘blanquiazules’ buscarán ganar para salir del hoyo en el que se encuentran. En ese sentido, Marko Ciurlizza dio su opinión sobre el estilo de juego del equipo, rescatando que tiene elementos para otra propuesta.

“Yo creo que Alianza tiene jugadores para jugar de otra forma . Por ejemplo, con el ‘profe’ Bengoechea se le decía que tenía que jugar de otra manera, pero después los resultados se daban y cómo cuestionas eso. En este caso, l os resultados no se están dando y es hora de que el técnico busque otras opciones para potenciar a algunos jugadores y vaya de la mano con los resultados ”, comentó el exjugador en una entrevista realizada por ‘Los Renegrones’.

El exjugador opinó de la calidad del plantel 'blanquiazul' para referirse a un posible cambio de juego que permita mejorar el rendimiento. | Video: Los Renegrones

Efectivamente, el elenco ‘íntimo’ contrató tuvo como entrenador a Pablo Bengoechea entre el 2017 e inicios del 2020 con una idea de juego bastante alejada a la historia del club. Y es que puso énfasis en la solidez defensiva, buscando al delantero centro mediante balones largos y contragolpes. Esto no gustó a sus hinchas, pero obtuvo grandes resultados: fue campeón nacional el 2017 y subcampeón el 2018 y 2019 .

Con Miguel Ángel Russo trataron de volver a sus orígenes, pero tampoco resultó. Lo mismo pasó con Mario Salas y Daniel Ahmed. Sin embargo, con Carlos Bustos lograron hacerse con el título de la Liga 1 el año pasado a pesar de haber conformado un plantel para jugar en la Liga 2 por el tema del TAS y el descenso anulado. En este caso, la propuesta estuvo más orientada a la verticalidad.

No obstante, para esta ocasión, los ‘victorianos’ cuentan con elementos para jugar al ras del piso como Jairo Concha, Josepmir Ballón, Pablo Lavandeira, Cristian Benavente o el mismo Hernán Barcos, quien en más de una ocasión ha demostrado sus cualidades, no solo en la definición, sino también en la elaboración y construcción del juego.

FAVORITO PARA EL CLÁSICO

De otro lado, Ciurlizza dio a conocer su preferencia por Alianza Lima para que gane el clásico. “Más allá de dar un resultado, deseo de todo corazón que gane Alianza. Los clásicos siempre los tienen que ganar ellos porque lo manda el rival, la historia, los hinchas y jugadores. Dar un resultado, sea cual sea me gustaría que gane Alianza porque como hincha yo vivía el futbol y siempre decía “contra la ‘U’ no podemos perder” porque lo manda la historia y la camiseta . Lo de la ‘U’ es otra cosa totalmente, otra sensación”, sostuvo el que saliera tricampeón nacional con el cuadro ‘crema’ en 1998, 1999 y 2000.

Marko Ciurlizza con camiseta de Alianza Lima en un clásico ante Universitario. | Foto: USI

Asimismo, rescató que una victoria en el Monumental favorecerá al equipo de cara a levantar los ánimos y el rendimiento de cara a lo que se les viene en el campeonato local y Copa Libertadores. “Ganar un clásico es lo más lindo del mundo. Espero que lo ganen porque le hará bien al plantel, a los jugadores y al comando técnico para trabajar más tranquilos de cara a lo que se viene ”, aseguró el también campeón con los ‘blanquiazules’ en el 2001, 2003, 2004 y 2006.

ANÉCDOTA CON DIRIGENTE ‘ÍNTIMO’

Por último, ‘Markinho’ reveló la conversación que tuvo con un dirigente ‘íntimo’. “Entrar en la historia del club no tiene precio. Cuando yo llego, un dirigente me dijo “Marko, tú no te tendrías que ir nunca de Alianza porque rechazaste una posibilidad de ser ídolo en la vereda de al frente”. O sea, yo tenía todo para ser ídolo con la ‘U’, pero más allá de las mejores que Alianza me daba en ese momento en muchos aspectos, renuncié a eso por llegar al equipo que de muy pequeño amé . Llegué con el único deseo de ser campeón, lo logré en cuatro oportunidades y tener ese cariño de la gente no tiene valor”, finalizó.

