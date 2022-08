Rafael Fernández responde a Leonard León tras calificarlo de 'asno': “Me lo puede decir de hombre a hombre”. | Willax Tv

Luego de dar a conocer su separación de Karla Tarazona, Rafael Fernández se animó a dar una entrevista para contar qué es lo que hará de ahora en adelante. El empresario mencionó durante su conversación con Magaly Medina que apoyaría económicamente a los hijos de su aún esposa, especialmente a los mayores, quienes tienen un padre ausente.

Aunque el popular ‘Rey de los huevos’ quiso dar a entender que no tendría ningún problema en abrir un fondo para realizarles un depósito mensual, sus palabras fueron mal interpretadas en las redes sociales, donde lo criticaron duramente por exponer a los menores.

Por este motivo Leonard León, el padre biológico de los dos hijos mayores de Karla Tarazona, se pronunció en sus redes sociales, arremetiendo en diferentes oportunidades contra Rafael Fernández, al punto de llamarlo ‘asno’.

Tras tomar conocimiento de las cosas que había dicho el cumbiambero, el empresario no tuvo problemas en responder, indicando que el cantante podía escribir lo que quisiera en Internet, pero que lo mejor era que se comunique con él directamente para solucionar sus diferencias.

“ Esas cosas las puedes decir por chat... pero la cosa es quién lo pueda decir de hombre a hombre... yo no tengo ningún problema ”, mencionó Rafael Fernández al referirse a este tema.

Cabe recordar que durante el tiempo que estuvo al lado de Karla Tarazona, el ‘Rey de los huevos’ se hizo cargo de los hijos mayores de la exmodelo, esto debido a que Leonard León se negó en diferentes oportunidades a cumplir con la manutención de sus pequeños alegando que no se encontraba sin trabajo.

Rafael Fernández también explicó que en más de un oportunidad le pidió a su aún esposa que deje de enfrentarse al cumbiambero en los medios de comunicación, pues sus peleas mediáticas con el papá de sus hijos ocasionaban que las marcas se alejen de ellos.

El padre de los hijos de Karla Tarazona enfureció contra Rafael Fernández y lo llamó "asno".

Le responde a Christian Domínguez

Rafael Fernández también se refirió a las recientes declaraciones de Christian Domínguez, quien aseguró que su hijo no necesita apoyo del empresario debido a que él se hace cargo de su pequeño. En ese sentido, el ‘Rey de los huevos’ sostuvo que se comunicaría con el cumbiambero para intentar solucionar sus diferencias.

“ A mí no me ha llamado ah, pero yo ya no quiero hablar más del tema, si yo lo llamo, que me lo diga directamente, pero yo ya no voy a decir nada , yo he ayudado a mucha gente y si ayudo a mucha gente que no conozco, por qué no ayudar a unos chicos a los que quiero... ese era mi concepto nada más. Christian ha entrado varias veces a la casa sí, pero yo prefiero no declarar y que ya vea él si quiere hablar... bueno, lo hablaremos personalmente”, acotó.

