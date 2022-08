Rafael Fernández en Magaly TV La Firme: Este es el rating que logró el programa con sus explosivas declaraciones

Magaly TV La Firme logró posicionarse en los primeros puestos de la tabla del rating. (Captura TV)

La separación de Karla Tarazona y Rafael Fernández remeció la farándula peruana desde el último fin de semana en el cual ambos publicaron un comunicado anunciando el fin de su matrimonio. Si bien, ninguno de los dos reveló los motivos de su ruptura, fue el empresario quien terminó confesando que por su lado se “desgastó el amor” y decidió ponerle punto final a su relación.

Esto se dio a conocer en una entrevista con Magaly Medina, quien quedó en shock en vivo al saber que la pareja se iba a divorciar. Por ello, no dudó en buscar al denominado ‘Rey de los huevos’ en su nuevo domicilio en San Isidro para entrevistarlo y saber mayores detalles.

El pasado lunes 29 de agosto , el programa Magaly TV La Firme transmitió la primera parte de la conversación entre la periodista con Rafael Fernández. Todo parece indicar que los televidentes estuvieron muy atentos a sus declaraciones, pues le otorgaron al espacio televisivo 11 puntos de rating en Lima y 10.4 en Lima +6 ciudades posicionándolo en el sexto lugar de la tabla general según información difundida por Ibope Media.

Sin embargo, el último martes 30 de agosto difundiendo la segunda parte de la entrevista con Mónica Cabrejos y una abogada como invitadas para que opinen al respecto, Magaly Tv La Firme se quedó con 8.3 puntos, mientras que en Lima +6 ciudades hizo 7.9.

Rafael Fernández habla de su ruptura con Karla Tarazona y asegura que dio su cien por ciento para que no acabe su matrimonio. (Magaly TV La Firme)

Rating de otros programas

Sin duda alguna, uno de los programas más vistos de lunes a viernes es Luz de Luna 2, quien estuvo liderando el rating con altos puntos las últimas semanas. Este último martes 30 de agosto logró 22.6 puntos y en Lima +6 ciudades hizo 21.5.

- Al Fondo Hay Sitio - América TV (22.3)

- América Noticias - América TV (15.1)

- Andrea - ATV (6.4)

- Esto es Guerra - América TV (15.3)

- En Boca de Todos - América Televisión (6.6)

- Los Milagros de la Rosa - América Televisión (11.8)

- América Hoy - América Televisión (4.9)

- La Banda del Chino - América Televisión (7.2)

- Arriba Mi Gente - Latina TV (3.2)

- La Voz Senior - Latina TV (6.1)

- Amor y Fuego - Willax TV (1.7)

¿Qué dijo Rafel Fernández en la entrevista con Magaly Medina?

Rafael Fernández rompió su silencio en una entrevista exclusiva con Magaly Medina, en donde contó detalles de su sorpresiva separación de Karla Tarazona. El empresario peruano descartó que su matrimonio haya llegado a su fin por una infidelidad. “Por mi lado no he conocido a nadie ni tampoco pienso establecer una relación. Tercera personas no existen y creo que por el lado de Karla tampoco. No ha pasado (un ampay).

Asimismo, reveló que fue él quien decidió terminar con su matrimonio. “Fui yo quien quiso más. Sí fui yo el que trato de dar el paso porque sentía que estábamos muy desgastados. La relación estaba estancada y no avanzaba. Por mi lado pasó así, comenzó a degradarse en los meses que venían. Veía que no funcionaba entablar nuevas cosas. Llegué a mi máximo y ya no pude más”.

Finalmente, aseguró que continuará frecuentando a los hijos de Karla por el gran cariño que les tiene. “Yo creo que va a estar muy bien, no me voy a desvincular de ellos. Son unos chicos excelentes, inteligentísimos los tres y no merecen que yo deje de estar a su lado. Ellos se van a mudar, pero en el resto de cosas como el colegio, eso se va a mantener igual. Son muy cariñosos, expresan mucho amor y nada me costaría hacer un fondo para ellos”.

Rafael Fernández no quiso que Christian Domínguez ingrese a su casa cuando iba a recoger a su hijo con Karla Tarazona. (Magaly TV La Firme)

