Christian Domínguez aclaró que no se metió en matrimonio de Karla Tarazona y Rafael Fernández

Christian Domínguez le aclara a Rafael Fernández que no se metió en su matrimonio.

Christian Domínguez aclaró que no tiene otro tipo de relación que no sea el de padres con Karla Tarazona, en el reciente programa ‘América Hoy’. Esto después, de que Rafael Fernández indicara en la entrevista que dio a Magaly Medina que uno de los motivos de su separación con la conductora de Panamericana Televisión, fue las constantes visitas que el cantante de cumbia hacía a su casa.

El líder de la ‘Gran Orquesta’ resaltó en el magazine de América Televisión, que no fue un problema en el matrimonio de Rafael y Karla, inclusive él no entraba a la casa de ellos porque percibía que su presencia incomodaba a Rafael.

“Otra cosa que me incomodó, es que dio entender que yo había sido un problema en su matrimonio, cuando yo desde el inicio, fui el más contento y feliz. Respeté cada pauta de su matrimonio, por más que no esté de acuerdo con muchas cosas. Por ejemplo yo no tengo comunicación directa con Karla de año y medio”, detalló el artista.

Explicó que esto fue después del cumpleaños de su hijo en el 2020, desde ahí todo lo que tenía que coordinar concerniente a su pequeño lo tenía que ver con la nana, Maricarmen.

“Entendí que había un problema adentro y me tenía que comunicar con la nana, desde ese día yo no he hablado con Karla, han sido contadas veces que la he visto en persona”, expresó el artista.

Y con respecto a las visitas que hacía a la casa de La Molina, Domíguez desmintió y dijo que ha sido en contadas ocasiones y que quien lo invitó a pasar a la residencia fue el mismo Rafael Fernández.

“Le quiero hacer acordar que quien me invitó a su casa fue el señor Rafael. Las pocas veces que he ido a su casa nunca me los crucé y la única vez que los vi, fue cuando pasé al jardín y Rafael me dijo: ‘Que bueno que estás acá’”, resaltó.

Christian Domínguez pide a Rafael Fernández que se rectifique por hablar de su hijo. | América Hoy

Pidió a Karla Tarazona que aclaré el tema

Christian Domínguez contó que Karla se comunicó con él donde quedaron en velar por su pequeño para que no le afecte la situación. Sin embargo, no desaprovechó la oportunidad para pedirle a la conductora que aclare ese punto, pues daña su nombre ante sus seres queridos.

“Yo quiero que lo aclares de una vez, yo no tengo vela en este entierro, nunca he tenido problemas en tu matrimonio y tampoco quiero problemas en el mío, así que espero que salgas a solucionar, porque yo no estoy solo, tengo una familia”, puntualizó.

Rafael Fernández se defendió

‘El Rey de los Huevos’ intentó comunicarse con Christian Domínguez, pero no tuvo éxito debido a que este se encontraba animado ‘América Hoy’. Es por ello que llamó a Pamela Franco, a quien le explicó que todo se trató de un malentendido.

“Dice que quiere conversar con los dos, que hemos malinterpretado sus palabras, que se estaba refiriendo a los hijos de Karla, a los mayores, y no a mi hijo. También que no quiere estar mal conmigo porque siempre ha creído que soy un buen padre y que hablará con nosotros”, señaló Domínguez una vez logró contactarse con su pareja.

Rafael Fernández intentó comunicarse con Christian Domínguez | América TV / América Hoy

Posteriormente, leyó el mensaje que le envió Fernández a través de WhatsApp. “Hola, soy Rafael Fernández, me gustaría con ambos debido a la mala interpretación de los temas y sobre todo lo que se habla. Me comentas por favor, no sabía que estos eran sus teléfonos”, finalizó.

