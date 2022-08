Christian Domínguez y Leonard León reaccionan ante los comentarios a sus hijos de Rafael Fernández

Leonard León y Christian Domínguez enfurecen contra Rafael Fernández por hablar de sus hijos.

Leonard León y Christian Domínguez se indignaron luego de que Rafael Fernández indicará que apoyará la educación de los hijos de los cantantes porque según él se encuentran desamparados. Esto lo contó al dar más detalles de su separación con Karla Tarazona en una entrevista, al programa de Magaly Medina.

El último martes 30 de agosto, Fernández comentó que piensa apoyar en la educación de los tres hijos de la conductora de Panamericana Televisión creando un fondo para ellos porque piensa que son buenos niños, estudiosos y cariñosos.

“Son unos chicos excelentes, inteligentísimos los tres y no merecen que yo deje de estar a su lado. Ellos se van a mudar, pero en el resto de cosas, como el colegio, eso se va a mantener igual. Es básico su educación. Si yo puedo, los voy a ayudar en algo. Voy a tratar que esto sea lo más tranquilo posible por ellos”, acotó Rafael Fernández.

Pero también utilizó palabras muy desatinadas tales como: “Son muy cariñosos, expresan mucho amor. Magaly, si yo ayudo a ollas comunes, nada me costaría hacer un fondo para ellos. Yo conozco chicos que con pocos recursos han logrado varias cosas, sería que lo aprovechen”, añadió.

Rafael Fernández señala que apoyará la educación de los hijos de Karla Tarazona. ATV| Magaly TV: La Firme.

Debido a estas palabras, el primero en salir a manifestar su molestia fue el cantante Leonard León, el padre de los dos hijos mayores de Karla Tarazona. El intérprete no le gusto para nada las palabras del emprendedor avícola, al comparar a sus hijos con ayuda social a los comedores populares del Perú.

Expresó que sus declaraciones en TV están afectando psicológicamente a sus hijos y aseguró que el Rafael “le encanta las cámaras”.

Leonard León llama "asno" a Rafael Fernández por referirse a sus hijos y su educación en televisión. (Instagram).

“Eres tan asno que no piensas en las consecuencias de tus palabras y que psicológicamente estas afectando a niños, qué se puede esperar de alguien que le encanta las cámaras, cuando alguien quiere hacer una obra social no anda divulgándolo ”, dice la historia de Instagram que publicó.

El padre de los hijos de Karla Tarazona enfureció contra Rafael Fernández y lo llamó "asno".

Christian Domínguez aclara a Rafael que su hijo tiene un padre

Por su lado, Christian Domínguez manifestó su total incomodidad en el reciente programa de ‘América Hoy’ y señaló que su hijo tiene padres trabajadores que siempre se han hecho cargo de él, además espera que el empresario se rectifique públicamente de lo que ha dicho por qué es totalmente falso.

“Obviamente, me incomoda (lo que ha dicho Rafael ), es como si mi hijo estuviera huérfano” , resaltó el cumbiambero. Asimismo, resaltó que él cubre la mitad de los gastos de su pequeño.

Agregado a ello, indicó que las palabras que utilizó el empresario de huevos, lo representa totalmente como una persona fría y sin sentimientos.

“Eso fue lo que me incomodó. Mi hijo no necesita de nadie, tiene dos padres que trabajen, por eso, lo que dijo (Rafael), lo pinta de cuerpo entero” , indicó el conductor de televisión. Añadió que su familia está muy indignada con el tema.

Asimismo, Domínguez espera que Fernández se rectifique y explique públicamente lo que quiso decir con las palabras que utilizó. “Espero realmente que se rectifique y lo explique en su momento, lo que pasó porque hirió a mi familia”, dijo.

Christian Domínguez pide a Rafael Fernández que se rectifique por hablar de su hijo. | América Hoy

“Yo no fui un problema en su matrimonio”

El líder de la ‘Gran Orquesta’ también hice una aclaración cuando Rafael reveló que Karla mantenía contacto con Christian y eso lo incomodaba bastante. Además, dio entender que sería alguno de los motivos de su separación.

Al respecto, el cantante comentó que no fue un problema en el matrimonio de Rafael y Karla, inclusive él no entraba a la casa de ellos porque percibía que su presencia incomodaba a Rafael.

“Otra cosa que me incomodó, es que dio entender que yo fui un problema en su matrimonio, cuando yo respete cada pauta de su matrimonio. Yo no tenía contacto con la madre de mis hijos, solo conversaba con la nana (Maricarmen) después del cumpleaños de mi hijo, no veía a Karla”, expresó el artista.

Christian Domínguez se molesta con Rafael Fernández por sus comentarios en 'América Hoy'.

Lizbeth Cueva explica los rasgos psicológicos de Rafael Fernández

La psicóloga y panelista del programa de ‘América Hoy’, Lizbeth Cueva, explicó que Rafael Fernández decidió alejarse de su pareja cuando notó que Karla estaba cambiando, se comenzó a empoderar y esto lo asustó y se alejó.

“L amentablemente, buscan tener el protagonismo de una situación. Hemos visto señales e indicios que busca minimizar para él sentirse con poder, pero cuando ve que esa persona es capaz, empieza a sentir como que un temor” , explicó la especialista.

Psicóloga Lizbeth Cueva opina acerca de Rafael Fernández. América TV| América Hoy

Además, indicó que la expareja de Karla Tarazona presenta rasgos de narcisismo, es un manipulador, controlador y justifica sus actos.

“Hay hombres que se sienten minimizados u opacados y empiezan a retirarse poco a poco y lentamente. Aquí hay victimización, justificación, manipulación, control y culpa, acá se cumple todo esto” , puntualizó.

