Rafael Fernández: su casa en La Molina es alquilada y Karla Tarazona tendrá que mudarse con sus hijos

Los acuerdos de separación entre Karla Tarazona y Rafael Fernández. | Willax Televisión

Lamentable. La casa que compartía Rafael Fernández junto a Karla Tarazona y sus hijos no sería del empresario, por lo que la exmodelo tendrá que mudarse lo antes posible de dicho lugar, así lo mencionó el conductor de ‘Amor y Fuego’, Rodrigo González.

De acuerdo al popular ‘Peluchín’, el entorno de la conductora de televisión se encontraría muy molesto con el empresario, pues mientras él se dedicó durante meses a remodelar el departamento que tenía en San Isidro, su aún esposa tenía las esperanzas de arreglar sus diferencias.

Finalmente, Rafael Fernández decidió terminar la relación de manera definitiva y señaló que los motivos son la falta de amor. Asimismo, durante una entrevista que ofreció a ‘Magaly Tv: La firme’, sostuvo que Karla Tarazona y sus hijos podían quedarse en la casa de La Molina el tiempo que ellos quisieran.

Sin embargo, Gigi Mitre dio a conocer que esto sería totalmente falso, y es que dicho inmueble no le pertenece al empresario, por lo que todos los meses debía de pagar una fuerte suma de dinero para mantenerlo a su disposición.

Ahora que se mudó, si la exmodelo desea mantenerse en dicho lugar ella debe de pagar el alquiler, algo que lamentablemente no se puede permitir. Por este motivo, ella ya se encontraría buscando un nuevo hogar para sus pequeños.

“ Me están diciendo que el contrato de la casa vence el otro mes, ¿crees que Karla va a pagar una casa de esas dimensiones con el sueldo que le da Panamericana Televisión? ”, dijo ‘Peluchín’.

Karla Tarazona estaría enfrentada con Rafael Fernández, su expareja. (Instagram)

Rafael asegura que apoyará a los hijos de Karla

En una entrevista con ‘Amor y Fuego’, Rafael Fernández señaló que no dejará de apoyar económicamente a los hijos de Karla Tarazona, pues seguirá pegando la pensión del colegio y les dará un fondo para que culminen su carrera profesional en un futuro.

Según el empresario, él tomó esta decisión tras darse cuenta que el papá de los pequeños no los apoyaba para nada. “Que ellos puedan tener una educación A1, como la que tienen el día de hoy, que sean excelentes chicos y que sean excelentes profesionales, eso es lo que quiero yo. Ellos literalmente no tienen papá, esa es la palabra. Tienen un papá en físico, pero no presente”, dijo.

¿Por qué se separaron Karla y Rafael?

Rafael Fernández confesó que él termino la relación que tenía con Karla Tarazona porque el amor que sentía por ella se fue desgastando, al punto que la dejó de amar. Sin embargo, precisó que siente un gran cariño por ella al ser una parte importante en su vida.

“¿Actualmente qué sientes por ella (en referencia a Karla)?”, le preguntaron al ‘Rey de los huevos’, quien respondió: “Obviamente, a Karla le voy a tener cariño. Sí, (solo cariño) el amor por mi parte se fue desgastando”.

SEGUIR LEYENDO