Yahaira Plasencia enfrentó a usuario por decir que no merece ser jurado en ‘La Gran Estrella’

Yahaira Plasencia fue criticada por usuario en Instagram. (América TV)

Yahaira Plasencia subió en Instagram una fotografía del atrevido vestuario que usó en la última gala de ‘La Gran Estrella’. Sin embargo, jamás imaginó que un usuario criticataría su desempeño como ‘reina’ en el programa de Gisela Valcárcel, por lo que la salsera decidió responderle fuerte y claro.

Todo empezó cuando un cibernauta aseguró que la intérprete de “La cantante” no tenía el talento suficiente para formar parte del programa concurso. “No eres apta para ser jurado de canto porque ni tú misma cantas bien” , fue el mordaz comentario que dejaron en la red social de Yahaira.

Fiel a su estilo, la cantante nacional aclaró que no era jurado de ‘La Gran Estrella’, sino ‘reina’; es decir, que su función principal no es evaluar el desempeño de los participantes, sino asesorarlos para que brinden la mejor presentación posible sobre el escenario.

“Si ves el programa, no soy jurado, mi amor. Infórmate, ¿ya? Ellos tienen su jurado, que son Sergio George, Morella Petrozzi, Adolfo Aguilar y Michelle Alexander. Si no sabes, no hables. Ah, y si fuera jurado, ¿qué te importa? Metiche, bye”, respondió Yahaira, según se puede ver en una captura difunda por ‘Instarándula’.

Yahaira Plasencia respondió a sus 'haters'. (Instarándula)

Pero ese no fue el único comentario que recibió, ya que un segundo usuario escribió: “Eres muy linda, nadie lo niega, pero muy vulgar. No confundamos lo elegante con lo vulgar”. No pasó mucho tiempo para que Yahaira Plasencia respondiera: “Lo siento por no gustarte. Me cambiaré de ropa para ti, ¿ya? (...) Gracias por estar aquí, eres mi fan”.

Yahaira Plasencia respondió a sus 'haters'. (Instarándula)

Enfrentamientos en ‘La Gran Estrella’

Yahaira Plasencia no ha estado exenta de polémica durante su paso por el programa de América TV. De hecho, un momento tenso se vivió el último sábado 27 de agosto, cuando Michelle Alexer recordó una agria experiencia con la salsera cuando ella “se creía sin ser nadie todavía”.

“Yahaira todos sabemos cómo empezó su carrera siendo mediática con el baile del totó, y Jefri y mil cosas más. Nosotros tuvimos una experiencia no muy grata hace mucho tiempo cuando Yahaira se la creía, porque se la creía sin ser nadie todavía”, inició la productora, causando la sorpresa de la ‘Yaha’.

“ Estaba de moda el totó y yo la invité para que cante en una escena de la novela y llegó tardísimo. Los actores no habían almorzado, llegó y dijo: ‘ya voy a salir’. Le dije: ‘no vas a salir’. Los actores y sus representantes tienen que almorzar. La representante me dijo: ‘no, entonces se va’. ‘Que se vaya’, dije. Y Yahaira se quedó. Esa no era la actitud”, contó la productora.

Michelle Alexander recuerda desafortunada experiencia que tuvo con Yahaira Plasencia. | América TV

Otro momento igual de incómodo fue cuando Michelle Soifer, quien también se desempeña como ‘reina’, arremetió con Yahaira por presumir que ella sí se preocupa por sus competidores. Como se recuerda, el equipo de la popular chica reality se había quejado previamente de la ‘Solcito’ por estar ausente.

“A mí me gusta estar metida en el trabajo y lo que yo hago, y me comprometo, yo también tengo muchas cosas que hacer (…) Este es mi trabajo y me comprometo al mil porciento porque quiero ganar”, expresó Plasencia, a lo que Soifer acotó molesta: “¡Tampoco eres la santa patrona de todos!”.

La protegida de Sergio George solo atinó a responder: “Tú mismo equipo te ha dicho que no te tiene presente, comprométete, yo creo que debes comprometerte”. Michelle Soifer solo indicó que no estaba pidiendo sus consejos.

Yahaira Plasencia y Michelle Soifer tuvieron una fuerte discusión en 'La Gran Estrella'. | América Tv.

SEGUIR LEYENDO